Respaldo de la oposición al equipo de gobierno para obligar a Palbús a cumplir el contrato Salón de Plenos del Ayuntamiento, ayer, con el techo nuevo. / Marta Moras El Pleno aprueba más amortización de inversiones de los autobuses para 2017 y la compra de un hídrido para 2019 RICARDO S. RICO Palencia Viernes, 20 julio 2018, 12:48

haya obligado a sustituirlo con un nuevo techo, muy distinto al artesonado que había anteriormente y provisional hasta que se recupere el diseño original. Y bajo ese nuevo techo se articuló ayer un frente común entre todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento para exigir a la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano, Palbús, que cumpla el contrato de gestión una vez que las bancadas consideran que Palbús no ha podido justificar las pérdidas que aducía para pedir el descuelgue del convenio y que las modificaciones y el refuerzo de las líneas tampoco suponen pérdidas económicas.

El equipo de gobierno llevó ayer al Pleno municipal la propuesta de no entrar a valorar la petición de desequilibrio económico presentada por la empresa y que se proceda a la elaboración de los estudios económicos necesarios para que se tramite el expediente que pudiera corresponder para incrementar la amortización de las inversiones de los autobuses para 2017 en 300.000 euros (que se aprobaría en la liquidación del 2017), y la compra de un autobús eficiente, tipo híbrido, para 2019, con un coste de 323.000 euros, así como requerir a la empresa para que mantenga las condiciones contractuales con sus trabajadores. Y el respaldo de la oposición a la propuesta del PP fue unánime, lo mismo que a la imposición de dos penalidades a Palbús por faltas leves, una por importe de 1.000 euros por no tener un mecánico contratado, y la otra por valor de 500 euros por falta de cumplimiento de pliego respecto al 10% de autobuses de reserva.

Según el Ayuntamiento, las supuestas pérdidas de la empresa son meros ajustes contables a la hora de tener en cuenta las amortizaciones de las inversiones, ya que, en función de la duración del contrato, las ganancias vienen en los años finales. Los técnicos municipales, en un estudio global, ven que el contrato es viable y que hay ganancias, sean mayores o menores, por lo que entienden que la empresa se ha quedado sin argumentos para descolgarse del convenio y aplicar el artículo 41. La empresa expone que las modificaciones acordadas por el Ayuntamiento suponen una modificación de las condiciones esenciales de explotación de la concesión y han provocado la ruptura del equilibrio económico de la concesión, por lo que tiene el derecho a ser compensada de modo íntegro por esta circunstancia. Sin embargo, respecto a la solicitud de reequilibrio económico-financiero, los técnicos municipales plantean que no entran en su valoración, por cuanto la empresa no justifica económicamente el supuesto desequilibro achacado a las modificaciones contractuales, ni aporta estudio comparativo de ruptura del equilibrio.

«Estamos totalmente de acuerdo en que si no se cumplen los pliegos, se proceda a la sanción. Tendremos la lupa puesta sobre la empresa si hay más incumplimientos», afirmó el portavoz de Ganemos, Juan Gascón, que volvió a abogar por la municipalización del servicio. «Apoyamos el informe del técnico del Ayuntamiento, ya está bien de que la empresa nos tome el pelo», señaló por su parte el concejal del PSOE Jesús Merino. «Nos estamos convirtiendo en policías de los contratos. Lo que faltaba ahora es estar persiguiendo a las empresas, es agotador. Agradecemos el apoyo de los grupos políticos, pero no va a ser la última vez en tramitar un expediente de este tipo con Palbús», comentó la concejala de Servicios Públicos, Paloma Rivero, que insistió en que ese desequilibrio económico que aduce Palbús «no ha quedado demostrado» y que el Ayuntamiento siempre se ha movido por el interés público por la ejecución del contrato. «La modificación de las líneas fue porque los ciudadanos lo demandaban», apostilló Paloma Rivero, que aseguró a Jesús Merino que la auditoría que el PSOE había solicitado para Palbús «se va a hacer». «En esa línea hay que seguir, no se pueden hacer claudicaciones a empresas piratas. Palbús racanea desde hace tiempo y quiere que Papá Ayuntamiento le saque las castañas del fuego. No puede diluir responsabilidades echando la culpa a una ciudad», añadió Jesús Merino.

El Pleno aprobó ayer también por unanimidad de los grupos iniciar el expediente de denominación de la calle de la Abogacía del Turno de Oficio, y también se respaldaron tres mociones. Una de Ganemos sobre medidas ante los riesgos de la proliferación de locales de juego y apuestas en Palencia –el concejal de Desarrollo Económico, Sergio Lozano, cifró en once los locales de este tipo que hay ahora en la ciudad–; otra del PSOE(con la abstención de Ganemos y el PP) sobre el fomento de medidas para la creación de empleo aprovechando la I Feria de la Movilidad Sostenible, que se celebrará entre el 20 y el 23 de septiembre, y por último, una de Ciudadanos para la realización de una campaña de promoción turística de la ciudad antes de que concluyan las Edades del Hombre de Aguilar y el quincuagésimo aniversario de la Olmeda, con una dotación de entre 100.000 y 150.000 euros.