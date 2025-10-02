Las residencias abren una campaña de vacunación que aspira a llegar a más población

Primer día de vacunación. El 1 de octubre ha comenzado la campaña de vacunación en los institucionalizados (es decir las personas que viven en residencias ... de ancianos y centros de discapacidad), además de las dosis para embarazadas, niños y personal sanitario y sociosanitario.

En los geriátricos y centros de discapacidad, los residentes van a recibir dos clases de vacunas, la de la gripe (que para los mayores de 60 años es un tipo de vacuna y para los menores, otro), y también la del VRS (virus respiratorio sincitial), que se aplica para los mayores de 50 años.

Posteriormente, se hará otra segunda visita a las residencias, puesto que no se puede inocular junto a la del covid, «porque no se puede hacer covacunación de covid con el VRS», explica la directora de Enfermería de Atención Primaria en Palencia, Pilar Solís Murillo, mientras sigue cómo se desarrolla la jornada en la residencia Amón de Palencia (este miércoles ha comenzado también la campaña en los centros La Julia y Valdeolmillos). «La gripe se va a poner para todas las personas institucionalizadas, independientemente de la edad que tengan, se pondrá una vacuna u otra (hay cinco tipos diferentes de vacunas: Fluad, Vaxigrip, Efluelda, Fluenz y Fluxcelvax), pero de gripe, pero el VRS solo se va a poner a los institucionalizados mayores de 50, porque el VRS en las residencias está indicado para todos, independientemente de la patología que tengan, pero para la población en general no», explica, a la vez que hace un llamamiento a la sociedad palentina, con especial énfasis entre los trabajadores sociosanitarios, a vacunarse y a pedir cita para hacerlo escalonadamente, «porque no se pueden vacunar todos en la primera semana; es imposible, a nivel logístico y a nivel de personal», argumenta.

La cita para la población en general es a partir del 14 de octubre. Insiste la directora de Enfermería de Atención Primaria en que «las vacunas son efectivas, son seguras y se ha demostrado que es la forma de acabar con las enfermedades transmisibles», añade, con la esperanza de superar la cifra de cobertura del año pasado, que fue «moderada«, según ha estimado la Junta de Castilla y León.

La cita podrá solicitarse desde días antes en la app Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León.

Palencia recibirá un total de 83.385 vacunas, de las cuales 49.680 serán de gripe, 29.040 de covid y 4.665 de virus respiratorio sincitial. Esta nueva campaña amplía la vacunación antigripal en niños de 6 meses a 8 años (antes era hasta los 5 años), la dosis de covid para mayores de 70 años (el pasado año se ponía a partir de 60 años) y añade la dosis de virus respiratorio a institucionalizados mayores de 50 años y grandes dependientes.

La inmunización frente a la gripe está recomendada para personas de 60 o más años; población infantil de entre 6 meses y 8 años; personas de entre 9 y 59 años con condiciones de riesgo; mujeres embarazadas; personas de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico; trabajadores sanitarios, sociosanitarios y de servicios públicos esenciales; personas que puedan transmitir la gripe a personas con riesgo; personal docente o personas con exposición laboral directa a animales en explotaciones.

Este año, la recomendación para recibir el pinchazo de la vacuna de la covid es tener 70 años o más, estar embarazada o pertenecer a grupos de riesgo. De ese modo, Palencia recibirá 28.800 dosis (vacuna covid adulto) destinadas para personas pertenecientes a grupos de riesgo mayores de 12 años; otras 180 dosis de vacuna covid pediátrico para los grupos de riego de 5 a 11 años y 60 dosis de vacuna covid minipediátrico, para grupos de riesgo de 6 meses a 4 años.