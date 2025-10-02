El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Felisa García, trabajadora de la residencia Amón, recibe la vacuna. Marta Moras
Palencia

Las residencias abren una campaña de vacunación que aspira a llegar a más población

Los sanitarios harán una segunda visita a centros residenciales, puesto que la dosis de la gripe y el virus respiratorio VRS no se puede aplicar junto a la del covid

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:30

Primer día de vacunación. El 1 de octubre ha comenzado la campaña de vacunación en los institucionalizados (es decir las personas que viven en residencias ... de ancianos y centros de discapacidad), además de las dosis para embarazadas, niños y personal sanitario y sociosanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey
  10. 10

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las residencias abren una campaña de vacunación que aspira a llegar a más población

Las residencias abren una campaña de vacunación que aspira a llegar a más población