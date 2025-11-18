El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cachorros de perro arrojados al contenedor de basura. Policía Local Palencia

Rescatados cinco cachorros de perro arrojados a un contenedor en Palencia

Una vecina alertó de su presencia a la Policía Local la noche del pasado sábado cuando fue a tirar la basura en la calle Andalucía

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

La Policía Local de Palencia rescatados pasadas las 23:00 horas del pasado sábado a cinco cachorros de perro tirados a un contenedor de basura en la capital palentina.

Una vecina alertó a la Policía Local de Palencia tras encontrárselos cuando iba a tirar la basura en la calle Andalucía. Los agentes desplazados trasladaron a los cachorros a una veterinaria de guardia les fueron realizaron los primeros cuidados, especialmente a uno de ellos que se encontraba sin temperatura y en estado crítico.

Más tarde, la Protectora Pallantia Animal se hizo cargo de los cachorros, proporcionándoles la atención necesaria en sus primeros días de vida. El perro que estaba más grave tuvo que ser tratado en una incubadora y ha respondido bien.

Hasta el destete, que llegará a los dos meses de edad, no podrán ser ofrecidos en adopción de manera individual. Si alguna persona quiere hacerse cargo de ellos en su conjunto, puede ponerse en contacto con la Protectora Pallantia Animal en el teléfono 614 468 795.

