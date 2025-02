La República desbanca al Papa en el Ayuntamiento

José María Díaz Palencia Viernes, 28 de febrero 2025, 07:08 Comenta Compartir

Un gran revuelo el que se ha vivido esta mañana de jueves en el Casino de Palencia. La 'pecera', uno de los salones principales de esta histórica entidad palentina se ha visto revolucionada por el ruido de los taladros, el movimiento de muebles, escaleras y todo tipo de herramientas. Llegaba San Pío V y había que hacerle hueco en una de las paredes más nobles del edificio, y no llegaba desde cualquier lado, sino desde los muros del propio despacho de la Alcaldía, en donde ha permanecido orando de forma continua por los regidores palentinos durante las últimas décadas.

Se trata de uno de los cuadros más importantes del patrimonio pictórico del Ayuntamiento de Palencia. Es una imagen de gran formato, con marco en forma de arco de medio punto y profusamente decorado, en el que se muestra la figura del histórico Papa San Pío V, quien estuvo al frente de los Estados Pontificios entre 1566 y 1572.

Durante largo tiempo, no hay registros de ello, ha estado colocado en la Alcaldía, velando por quienes debían afrontar el gobierno de la ciudad, situado precisamente sobre la mesa del regidor, como un ángel guardián. Sin embargo, su estancia en las dependencias municipales ha tocado a su fin. Desde este jueves se alza majestuoso sobre un de los salones del Casino, en una cesión pactada por tres años, y cuya iniciativa ha partido de la propia alcaldesa, la socialista Miriam Andrés, que hace solo unos meses le encontró un mejor, a su juicio, sustituto para dirigir su labor al frente del Consistorio.

Porque hace solo unos meses, en una revisión de los fondos artísticos almacenados en el Archivo municipal apareció un gran objeto totalmente envuelto, que escondía una pieza desconocida del patrimonio del Ayuntamiento, un cuadro firmado por el insigne Asterio Mañanós y que lleva por título 'Alegoría de la República', una pieza de amplio contenido simbólico que por su temática se vio obligada a un exilio forzoso durante décadas, tantas, que cayó en el olvido.

Este pasado invierno, el cuadro salió de nuevo a luz y el Ayuntamiento no dudó en prestarlo para una exposición pictórica de obras de arte palentinas que se exhibió en el Casino de Palencia. Se convirtió por sus grandes dimensiones y su representación alegórica de la República en uno de los principales atractivos de la muestra, además convertirse también en objeto de deseo de diferentes concejales del equipo de gobierno del PSOE. Pero como donde hay patrón no manda marinero, y transformándose también capricho de la alcaldesa, 'Alegoría de la República' no tardó en abandonar el rincón olvidado en el que se encontraba para trasladarse hasta uno de los más nobles muros del Consistorio palentino. Allí, tuvo que desbancar a San Pío V, por lo que al buen Papa renacentista se le hubo de buscar un nuevo acomodo, y se llegó al acuerdo de cesión con el Casino.

Así, es ahora la República, una mujer con gorro frigio, a la que flanquean un labrador y un león, quien vela por el buen criterio de la alcaldesa, mientras que San Pío V dedica ahora sus oraciones a los socios del Casino que disfrutan del café y el aperitivo. Se da además la circunstancia de que la alegoría republicana se alza a tan solo unos centímetros del retrato oficial del Rey Felipe VI que la alcaldesa tiene en una mesita auxiliar junto a su espacio de trabajo.