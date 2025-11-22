Los vídeos que en 2016 comenzó a colgar Marta Martínez García (Granada, 35 años, aunque en diciembre soplará una vela más) sobre su vida cotidiana ... en las redes sociales se hicieron tan virales que cambió la docencia por la comedia en vivo. Conocida artísticamente como 'Martita de Graná', esta humorista presentará este domingo día 23 a las 18:30 horas en el Teatro Ortega de Palencia '¡Martita Sea!', un espectáculo que en diciembre cumplirá tres años de gira y del que se despedirá en su tierra natal para regresar a los escenarios en 2027 con un nuevo show.

–En 2016 empezó a colgar vídeos, pero fue durante el confinamiento cuando su número de seguidores se acrecentó.

–Antes del confinamiento ya estuve de gira y me vino muy bien porque cuando me llegó el boom durante la pandemia, ya tenía algunas tablas sobre el escenario. Y, después del confinamiento, período en el que se incrementaron muchísimo mis seguidores en las redes, en lugar de actuar ante doscientos espectadores lo hacía delante de mil.

–Su recorrido artístico ha sido un camino de rosas...

–A lo largo de estos ocho años que llevo trabajando en el humor, m ha ido muy bien y he llenado prácticamente en todos los sitios a los que he ido. Hemos ido haciendo un camino que ha demostrado que mis monólogos no sólo funcionaban en las redes, sino, también, sobre los escenarios.

–Llega al coliseo palentino con 'Martita sea'. ¿Cuánto tiempo lleva girando con este espectáculo?

–Mi primera gira fue 'Mi padre flipa', un show con el que estuvimos cuatro años, y con 'Martita sea' cumpliremos tres años en diciembre, aunque el día 19 despediremos la gira en Granada.

–¿Y tiene previsto estrenar en 2026 un nuevo espectáculo?

–El año que viene me lo quiero tomar de descanso para poder escribir un nuevo espectáculo y estrenarlo en 2027. En 2026 me dedicaré a probar textos para incluirlos en el nuevo show e intentaré embarcarme en otros proyectos, que, ojalá, salgan y de los que no puedo adelantar nada. Además, necesito pasar fines de semana en casa.

–¿Sigue viviendo en Granada?

–No, llevo viviendo en Madrid casi seis años, pero, si Dios quiere, en breve volveré a vivir en mi tierra, a la que echo mucho de menos.

–Martita de Graná es auténtica, desenfadada, descarada… ¿Algún apelativo más que añadir?

–Es, además, sinvergüenza, natural y cotidiana, que, al final, es lo que gusta de mí en el escenario. Sobre el escenario hablo de las cosas que podría hablar con unas amigas, algo que creo que llega más al público.

–Hoy, cuenta con más de un millón de seguidores en Facebook, otros tantos en Instagram y 125.000 suscriptores en Youtube. ¿Con esas cifras podía haberse quedado sentada en su casa tranquilamente?

–Claro que sí. Hay gente que, con muchos menos seguidores, trabajan cien por cien en las redes. Yo podría hacerlo, pero no cambio el escenario por nada del mundo; en él me siento yo misma de verdad como actriz. Lo que ofrece un escenario, tener al público tan cerca y el ambiente que se genera, no lo recibes en ningún otro sitio y jamás lo cambiaré. Yo espero seguir subiéndome a un escenario, incluso cuando sea una mujer mayor, para seguir pasando buenos ratos.

–Ser humorista requiere tener dotes interpretativas. Usted es cómica, es actriz…

–Eso mismo pienso yo. Hay días que, por distintas circunstancias, tu estado anímico no es el óptimo para subir al escenario ni para sacar la risa de los espectadores. Cambiar ese estado de ánimo para conseguir ese objetivo es actuar. Y, a la hora de contar una historia, intentar que el público se meta en ella y la vivan como la estás contando también es un ejercicio interpretativo. La comedia, sin duda, requiere interpretación.

–Su público es mayoritariamente femenino…

–Sí, aunque cada vez van a verme más hombres, algo que agradezco muchísimo y que reivindico en el escenario. Yo cuento cosas que pasan a mujeres de treinta y cinco años en adelante y mi público, mayoritariamente, son mujeres mayores de treinta.

–Una frase que suele subrayar en sus actuaciones es que las mujeres también tienen gracia.

–Las mujeres han tenido gracia siempre, pero no se las reconocía como humoristas; no nos dejaban expresarnos. Conozco a cómicas que llevan muchísimos más años que yo sobre un escenario y ellas no tenían los mismos privilegios ni libertad para hablar sobre cualquier tema. Yo, en mis inicios, cuando hablaba de penes y de masturbación, he visto a gente que se levantaba de sus asientos y salía de la sala y, también, había personas que te decían que no tenías gracia cuando hablabas de sexo. Y lo que realmente ocurría era que no era normal ver a una cómica abordando esos temas. Hemos tenido que ir abriendo camino. Me da mucha alegría cuando veo a hombres mearse de risa durante mi monólogo. Afortunadamente, se ha producido un cambio.

–Aborda, sin filtros, temas como la sexualidad, igualdad, salud mental, soltería…

–El espectáculo trae muchas cosas, pero me gusta reivindicar socialmente esos temas desde el humor porque da la sensación de que no estás lanzando ningún mensaje, pero eso, al final, cala entre el público. Martita de Graná es una artista reivindicativa y abordo esos temas para que la gente piense, además de reírse.

–En su monólogo se acompaña de un músico.

–Cuando empecé a hacer 'stand up comedy', lo hacía yo sola y mi sueño siempre ha sido cantar, no es que tenga una súper voz, pero siempre he tenido buen oído. Así que decidí acompañarme de un guitarrista y en varios bloques meto canciones parodiadas relacionadas con el tema del que hablo. Creo, además, que el show queda más bonito y más ameno.

–Como actriz ha participado en tres películas y en tres series.

–He participado en varios proyectos audiovisuales; es un mundo diferente, pero muy bonito también. Estudié interpretación durante un año, algo que me vino muy bien cuando me han llamado para hacer algún papelito que otro.

–En una de esas series, '¡Martita!' es la protagonista.

–Me propusieron hacer una serie inspirada en mí, se grabó en Barcelona y yo hacía de mí misma. Es una ficción muy simpática y estoy muy orgullosa de ella.

–¿Persigue afianzarse en la estela interpretativa?

–No es algo por lo que quiera luchar. Estaré encantada de participar en los proyectos a los que me llamen, pero mi sueño es seguir en los escenarios; no hay nada que me haga sentir mejor profesionalmente, ni las redes ni el cine.