La reforma de Los Jardinillos mejorará el acceso a las estaciones de tren y autobuses Auditorio del parque de Los Jardinillos. / Antonio Quintero El proyecto definitivo de mejora del parque contempla cómo despejar la carga de tráfico en esta zona de la ciudad BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Viernes, 24 agosto 2018, 08:06

A falta de presentar el proyecto definitivo de reforma del parque de Los Jardinillos, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, avanzó ayer que incluirá la mejora de los accesos desde la Calle Mayor a las estaciones de tren y autobuses, con el fin de despejar la carga de tráfico en esta zona de la ciudad. El proyecto ya está adjudicado al estudio de arquitectos que ganaron el concurso de ideas, que determinará cómo irán las obras que el Ayuntamiento quiere comenzar a principios de 2019, según recalcó ayer el alcalde.

«Tenemos muchísima ilusión y una de las cosas positivas de haber conseguido una buena asignación de fondos europeos es la posibilidad de remodelar y de regenerar espacios urbanos como Los Jardinillos, un parque con una especial carga emocional para todos los palentinos, y seguimos creyendo y creando una ciudad pensando para las personas», señaló ayer el alcalde de Palencia.

El proyecto ganador del concurso de ideas insiste en la necesidad de que Los Jardinillos recuperen la esencia histórica como punto de encuentro y esparcimiento para los vecinos de Palencia.

La Casa de la Música o el Palomar recuperarán notable protagonismo dentro del futuro diseño. La propuesta 'Cosiendo Palencia' es romper con la imagen de «frontera» que rompe la continuidad de la ciudad. El director del proyecto, Óscar Ares, destacó durante la presentación inicial del proyecto, en marzo de este año, que en las últimas décadas, con las continuas reformas, el parque de Los Jardinillos se ha ido transformando en un espacio casi inhóspito, que no invita al paseo ni a un simple recorrido por su interior, aunque sea para acudir a algunos de los edificios de servicios públicos que hay en sus entornos. «Ahora mismo es una frontera. Difícilmente alguien lo atraviesa si no es para ir a la estación de trenes, y, a veces, ni para eso, porque prefieren bordearlo. No invita a atravesarlo, hay tal amalgama de elementos, sin ningún tipo de conexión que, desde luego, no invita a su uso», indicó el arquitecto, quien explicó que su primer paso fue elaborar un diagnóstico del parque, al entender que se trata de un «espacio urbano enfermo».