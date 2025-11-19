Los redactores del Plan General de Urbanismo entregarán el primer avance en el mes de marzo

El proceso para que el documento pueda entrar en vigor será largo. Cuatro años se han marcado los redactores, aunque no dependerá exclusivamente de su ... trabajo, puesto que influirán en la tramitación numerosos organismos y entidades que tienen que aportar informes técnicos o dar su aprobación en muchos aspectos. Todo ello, aderezado con los complejos periodos de alegaciones y de exposición pública.

La media en la tardanza en la elaboración de un planeamiento urbanístico en España se sitúa en unos ocho años, según expusieron este lunes los redactores del documento impulsado por el Ayuntamiento de Palencia, durante su presentación ante los integrantes del Consejo Ciudadano Consultivo, que se ha constituido para abrir la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la sociedad palentina.

Sin embargo, en esta ocasión, ese tiempo se quiere reducir a unos cuatro años, según confirmó Sebastià Jornet, director de uno de los equipos de arquitectura que participan en la elaboración del plan.Y para ello, el primer objetivo es que el avance del documento pueda ser presentado al pleno municipal para su aprobación en el mes de marzo.

La redacción ha sido encomendada a la UTE constituida por dos grandes estudios de arquitectura especializados en la elaboración de este tipo de documentos urbanísticos: Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio SL, dirigido por el arquitecto José María Ezquiaga, y Jornet, Llop, Pastor SLP. Ambos estudios cuentan con equipos de colaboradores que suman una treintena de expertos en diferente ámbitos, como la arquitectura, el medio ambiente, la salud, el tratamiento de datos, la movilidad urbana la cartografía, la economía o el derecho, entre otros.

Los redactores expusieron que el primer paso debe ser una «reflexión sobre lo que quiere ser la ciudad de Palencia» en el futuro e insistió en que el proyecto debe basarse, primero en el proyecto político del Ayuntamiento, pero sin olvidar que todo planeamiento urbanístico debe configurarse como una norma de reglamentación de la propiedad, que además, al tratarse de un plan debe estructurarse para que pueda ejecutarse. Por ello, los redactores insistieron también en que su trabajo debe concretarse en un documento que se pueda ir adaptando a una legislación en continuo cambio, que, a la vez, se adapte a la realidad vigente.

Asimismo, se refirieron al PGOU como una gran oportunidad para la ciudad para forjar su propio futuro. «Palencia no debe resignarse a ser solo una parte de la España vaciada», afirmó José María Ezquiaga, quien destacó algunas fortalezas de la capital palentina, como la posición estratégica en la red de comunicaciones o la conexión con el entorno rural y el gran número de espacios verdes con los que cuenta en la trama urbana. En este sentido, los redactores pusieron especial énfasis en la protección ambiental y en el desarrollo urbano vinculado a la salud, aspectos que serán determinantes en el resultado final del plan.

Otro de los aspectos sobre los que se prestará una especial atención será el desarrollo industrial, una petición que ya formuló desde esa primera reunión del Consejo Consultivo el presidente de la CEOE, José Ignacio Carrasco, quien lamentó la falta de nuevo suelo industrial en la ciudad. La respuesta no pudo ser más directa: «Pondremos una alfombra roja para que las empresas se modernicen. Díganos qué es lo que necesita», manifestó Sebastià Jovert, quien recordó que una de las consecuencias principales de la revisión de un plan general de urbanismo es siempre la de establecer nuevos usos para el suelo. «Nosotros fabricamos suelo», señaló, a lo que su compañero José María Ezquiaga añadió, «y repensamos el que hay».

Los redactores volverán en el plazo de un mes a encontrarse con los representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento de Palencia, para después volver a reunir al Consejo Consultivo, con el fin de conocer las opiniones de los representantes de la sociedad palentina sobre los diferentes aspectos que se aborden.