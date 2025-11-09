La red de calor alcanza Nueva Balastera y cruzará las vías para seguir por Santiago

No hay pausa en el avance de la segunda red de calor de la ciudad de Palencia, la que construye la empresa Iberdrola y que, ... por el momento, ha centrado todas sus actuaciones en la zona de los polígonos industriales. Sin embargo, ha llegado ya la hora de que estas obras se extiendan ya a las zonas residenciales, aunque, por el momento, se mantendrán en ese área de la ciudad, dado que los trabajos afectarán solo por el momento a algunas de las calles situadas en el barrio de Nueva Balastera.

Desde hace una semana, algunas de las vías de esta zona advierten de la próxima llegada de las obras. Se trata de algunas calles próximas al estadio de fútbol, como Lola de la Fuente, Marta Domínguez, Hijas de la Caridad y Renault España.

Es la primera zona residencial afectada por esta segunda red de calor, pero no será la última, dado que el proyecto presentado por Iberdrola al Ayuntamiento de Palencia y para el que consiguió una concesión demanial del Consistorio se extiende por un amplio abanico de barrios, Pan y Guindas, Centro, Allende del Río, El Carmen, San Juanillo, Avenida de Madrid, San Pablo y Santa Marina, San Antonio, Santiago, Ave María y El Cristo, además de Nueva Balastera, que es la zona por la que han comenzado los trabajos, una vez que se han extendido a lo largo de los polígonos industriales para dar también servicio a muchas de las fábricas y naves comerciales.

Esta segunda red de calor de la ciudad de Palencia conlleva una inversión de 40 millones de euros por parte de la empresa Iberdrola, que ha recibido una subvención de 4,9 millones de euros del Programa de Incentivos a Proyectos de Redes de Calor y Frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es llegar a 5.000 viviendas de Palencia, así como a diferentes edificios administrativos y numerosas empresas, para lo que se contará con un despliegue de tuberías a lo largo de 20 kilómetros. El calor viaja desde la planta central, que ya está prácticamente terminada, en forma de agua caliente a través de un sistema de tuberías enterradas hasta llegar a una subestación que organiza el traspaso de la energía al circuito interno de los edificios.

En estos momentos, la previsión de Iberdrola es centrar, durante lo que queda de año, toda sus actuaciones en la zona este de la ciudad. En Nueva Balastera los trabajos ya se han iniciado en los entornos del campo de fútbol y se espera que toda la conducción subterránea que afecta a esos tramos cercanos al estadio de las calles Lola de la Fuente, Marta Domínguez, Hijas de la Caridad y Renault España esté terminada a lo largo del mes de diciembre.

También está previsto que en esta parte final de año se completen las actuaciones de los tramos de la avenida Andalucía, desde la rotonda de la 'Columna de los Sueños', conocida como la P, hasta Nueva Balastera. Se pretende completar la ejecución de las obras en esta vía, además de actuar en la propia glorieta, una actuación que debe hacerse por fases, dado que se trata de una rotonda con alta intensidad de tráfico y se pretende que el impacto para la circulación de vehículos sea el menor posible.

Del mismo modo, antes de que concluya el año está previsto completar los trabajos que todavía no se hayan acabado en los entornos de la calle Sevilla, en donde ya todas las actuaciones están casi rematadas. Deben ejecutarse solo pequeñas intervenciones, puesto que la actuación más importante, que debe ser el cruce bajo las vías del ferrocarril, sigue a la espera de que se reciban los permisos pertinentes por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Iberdrola está a expensas de conseguir esas autorizaciones para continuar con su proyecto de expansión de la red de calor por el resto de la ciudad. Aunque buena para de su laberinto de tuberías se extiende desde su central en la calle Campaneros por los barrios ubicados al este de las vías férreas, también hay una parte importante de la red en la zona oeste, como los barrios de la Avenida de Madrid, San Antonio, Santiago o San Pablo.

Así, una vez que se consiga el permiso de cruce bajo el tendido ferroviario, las obras podrán avanzar por el barrio de Santiago. Según la previsión de Iberdrola, las primeras actuaciones, ya en los primeros meses de 2026 afectarán a la avenida de Ramón Carande, dando continuidad al ramal de la calle Sevilla, para seguir avanzando hacia la Avenida de Madrid.

En Pan y Guindas

También el próximo año, las obras llegarán al barrio de Pan y Guindas. En esa primera parte de 2026, el objetivo de la empresa es que la red de tuberías continúe por la avenida de Brasilia por diferentes calles del barrio de Pan y Guindas, aunque para ello será necesario que se haya completado el salto por completo de la rotonda de la P.

Los trabajos consisten en todos los casos en una apertura de zanja (excavación), el montaje de la tubería, el relleno de las zanjas y la reposición del material de la calzada. Iberdrola tiene previsto invertir cerca de 40 millones de euros en el despliegue de esta red de distribución de calor renovable para el suministro de calefacción y agua caliente tanto para comunidades de propietarios como empresas y edificios de la administración.

En todos los casos, la empresa debe programar el desarrollo de las actuaciones con los servicios técnicos municipales, en especial con la Policía Local, por las afecciones al tráfico que conllevan las obras, ya que en todos los casos es necesario levantar el pavimento para introducir las tuberías por las que discurrirá el agua caliente que finalmente llegará a las viviendas. Asimismo, el Ayuntamiento exige que se dé aviso a los residentes afectados por el corte de las calles o los accesos a los garajes con una semana de antelación por cada tramo. En este sentido, desde hace unos días, en postes y farolas de las calles del barrio de Nueva Balastera se informa a los vecinos de las vías que van a estar afectadas por las obras.

También es necesario que las obras estarán perfectamente señalizadas tanto de día como de noche, adoptándose las medidas que sean necesarias a fin de garantizar la libre circulación de peatones y vehículos, así como los accesos a los inmuebles que puedan verse afectados.