Recurren la sentencia que ordena mantener la Cruz de los Caídos de Dueñas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia dictó el mes pasado una sentencia en la que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ... Fundación Española de Abogados Cristianos contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Dueñas en sesión del 28 de noviembre de 2024 y anuló la decisión de dicho Consistorio de retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de la Paz de Dueñas al considerar que el conjunto escultórico, presidido por una cruz y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no constituye un elemento de exaltación de la dictadura franquista en los términos previstos por la Ley de Memoria Democrática.

Ahora, IU y dos particulares, Manuel Monge González y Julio César Monge, tío y sobrino, respectivamente, familiares de cuatro vecinos de Dueñas que fueron fusilados durante la Guerra Civil han recurrido esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia, que ya ha aceptado el recurso. Por su parte, el Ayuntamiento de Dueñas, gobernado por el PSOE, también ha recurrido la sentencia, aunque en un sentido distinto al planteado por IU.

Asesorados por el abogado Joaquín Reyes, consideran que el fallo que da la razón a Abogados Cristianos ignora las sentencias que han asentado jurisprudencia respecto a la cruz de los caídos y la exaltación del franquismo, y que también se han ignorado los informes del Defensor del Pueblo.

«Aprovecha un planteamiento histórico que entendemos que extralimita las capacidades del juez, después de negarnos cualquier revisión o acreditación de los hechos que allí ocurrieron. Hace una revisión de la historia absolutamente fuera de la realidad del consenso historiográfico para decirnos que Primo de Rivera no tuvo que ver en el Alzamiento nacional y que las personas que figuran en el pedestal no están relacionadas con la sublevación o la guerra civil», ha explicado Joaquín Reyes, que ha considerado que el juez tiene «una visión cuestionable» de lo que sucedió en Dueñas y que concluye «que es un homenaje privado a una serie de personas».

La sentencia asegura que las personas que figuran en le cruz de los caísdos «no cayeron en la lucha producida por la 'cruzada' encabezada por Don Francisco Franco Bahamonde y, desde luego, de ninguna manera, dadas las fechas de sus muertes, pudieron exaltar las virtudes de la Dictadura y de sus dirigentes. De ningún modo se ha probado que en el listado referido a José Antonio Primo de Rivera y a los caídos se contenga exaltación alguna de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura», recoge el escrito.

El juez se negó a vincular a Primo de Rivera con la dictadura de Franco puesto que el fundador de la Falange fue ejecutado en 1936 en los primeros meses de la guerra civil y definió a los 'caídos' de Dueñas como «mártires», cuyo asesinato atribuye a sus creencias religiosas, por lo que entendió que se trataba de un ámbito privado y sin relación con la exaltación del golpe de Estado o de la dictadura.

Dueñas vivió una de las represiones más fuertes durante la Guerra Civil en la provincia de Palencia, con 25 mujeres asesinadas, sus »25 rosas«, como han destacado este martes en la rueda de prensa para informar de la situación judicial en referencia a las Trece Rosas fusiladas en Madrid.

«La historia es la que es, difícilmente se puede cambiar, nunca hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista en Dueñas, porque ellos pretendían quitar el Sagrado Corazón y la Cruz, que es justo lo que quería dejar Abogados Cristianos, y querían mantener los nombres, que es justo lo que a Abogados Cristianos le daba igual. Como no ha habido ni posibilidad de acuerdo, presentamos una moción, se discutió en Pleno y se aprobó, el Partido Socialista y el Partido Popular se abstuvieron. El PP justificó su abstención en que no podían votar contra la ley, el Partido Socialista no ha dicho ni pío públicamente y finalmente ha recurrido, pero no ha ejecutado un acuerdo de Pleno, y los acuerdos de Pleno tienen el mismo valor, los aprueben seis, que sería mayoría absoluta o los apruebe uno cuando los demás se abstienen», ha criticado el exconcejal de IU en el Ayuntameinto de Dueñas, Manuel Muñoz.