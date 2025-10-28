El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manuel Monge, Joaquín Reyes, Juan Gascón y Manuel Muñoz, en la sede de IU de Palencia. A. Álvarez

Recurren la sentencia que ordena mantener la Cruz de los Caídos de Dueñas

«El juez hace una revisión de la historia absolutamente fuera de la realidad para decirnos que los nombres que figuran en el pedestal no están relacionadas con la sublevación o la Guerra Civil», argumenta IU

J. Olano

J. Olano

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 22:19

Comenta

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia dictó el mes pasado una sentencia en la que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la ... Fundación Española de Abogados Cristianos contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Dueñas en sesión del 28 de noviembre de 2024 y anuló la decisión de dicho Consistorio de retirar la Cruz de los Caídos de la Plaza de la Paz de Dueñas al considerar que el conjunto escultórico, presidido por una cruz y una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, no constituye un elemento de exaltación de la dictadura franquista en los términos previstos por la Ley de Memoria Democrática.

