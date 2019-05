El PP recurre a una profunda renovación de la candidatura para conservar la Alcaldía de Palencia Alfonso Polanco, con su candidatura, en el parque del Barredo Viejo. / Marta Moras Alfonso Polanco presenta su nueva lista como un compendio de «experiencia y preparación» JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 6 mayo 2019, 23:12

Llaman tanto la atención los últimos de la lista, a pesar de que no tienen ninguna oportunidad de salir elegidos, como aquellos que la encabeza y es prácticamente seguro que conseguirán un sillón en la próxima corporación municipal. Y llaman la atención porque se trata de nombres muy conocidos por diferentes motivos. Cierra la candidatura del PPque vuelve a encabezar Alfonso Polanco una de las más históricas políticas de la provincia de Palencia, la exdiputada, exsenadora, exalcaldesa de Venta de Baños y exportavoz popular en el propio Consistorio de Palencia, Celinda Sánchez.

Un nombre muy unido al de Alfonso Polanco, ya que el actual regidor entró a formar parte de la corporación como integrante de la candidatura que encabezó Celinda Sánchez, entre 2007 y 2011. De hecho, la renuncia de la histórica dirigente popular al cargo de portavoz en los últimos meses de mandato dejó a Polanco al frente del grupo de concejales populares, lo que le sirvió también para foguearse de cara a la candidatura que debía encabezar él mismo unos meses después.

También es muy llamativo el puesto 24 dado que lo ocupa una de las manos derechas de Polanco en este último mandato, el todavía concejal de Hacienda y que ha estado casi todo este periodo al frente de Festejos y Desarrollo Económico, el empresario Sergio Lozano. Su continuidad en la lista de Polanco se daba por hecha prácticamente en todos los corrillos políticos, por lo que sorprendió que se quedase fuera de los primeros puestos. Pero se ha tratado de una decisión del propio concejal para centrarse en sus negocios. «Aunque le dije a Alfonso que no quería ir delante, sí le pedí que me incluyese en el último puesto para dejar claro que sigo apoyándole y que puede contar conmigo siempre que quiera. No ha podido ser el último, porque me lo ha robado Celinda, pero ya se sabe que la experiencia es un grado», aseguraba ayer Sergio Lozano, quien acudió junto al resto de sus compañeros de candidatura para la presentación pública de la nueva lista de Polanco.

Ocupa también el puesto número 23 otro rostro conocido de la actividad pública en la provincia de Palencia, el de la jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, Isabel Landa. Y el 22 es para la catedrática de Historia y profesora en el instituto Jorge Manrique Concepción Casalduero.

Incluso se cuela en esos puestos finales, en los que es más que improbable salir elegido, el nombre de otra de las actuales concejales de peso en el Ayuntamiento, se trata de Paloma Rivero, edil de Servicios Públicos y Tráfico, que ocupa el puesto 17, también para evidenciar su sintonía personal con el proyecto que encabeza Alfonso Polanco, a pesar de haber decidido renunciar la actividad municipal.

Pero la presencia de estos cuatro nombres en la lista a pesar de ser llamativa no deja de ser anecdótica, y no fue precisamente a ellos hacia quienes el todavía regidor del PP dirigió sus alabanzas, sino hacia las numerosas incorporaciones, con las que confía en despertar suficiente ilusión entre los palentinos como para revalidar los triunfos electorales de las dos últimas citas locales, en 2011 y 2015. «Son personas responsables, que pisan el suelo, personas que han querido dar un paso hacia delante y a todos les quiero dar muchísimas gracias. A ellos y a sus familias porque han apostado por trabajar y por servir a los ciudadanos de Palencia», manifestó ayer Alfonso Polanco durante la presentación pública de su candidatura, en un acto celebrado en el nuevo parque construido junto a La Tejera.

Polanco, que insistió en que Palencia no puede dejar de aprovechar todas las oportunidades de futuro, definió su candidatura como un grupo con «experiencia, pero también renovado, de personas jóvenes, pero también muy preparados, que lo van a dar todo por su ciudad, por sus familias y por las personas que habitan Palencia. Para conseguir que nuestra ciudad sea un lugar de oportunidades para todos», indicó Polanco, quien insistió en que se trata de personas «que aman a su tierra, que van a estar trabajando día a día para servir a los demás. Lo que quieren es resolver los problemas de las personas, no generarlos. Quieren estar aquí para servir a los ciudadanos y atender sus necesidades. Son un equipo dispuesto a poner todo de su parte, su conocimiento, su ilusión, sus ganas, para sacar adelante una ciudad que lo tiene todo, pero que necesita un nuevo impulso para seguir mejorando», concluyó el regidor, al tiempo que destacó la gran variedad de profesiones que puede encontrarse en su candidatura.

Por su parte, la presidenta del PP palentino y número dos de la lista, que a su vez es también candidata a presidir la Diputación, Ángeles Armisén, quiso destacar en primer lugar el compromiso de Alfonso Polanco al haber aceptado repetir como candidato, al que calificó como el mejor alcalde posible para la ciudad de Palencia. Armisén transmitió también al resto de la candidatura que «no se van a arrepentir, porque los palentinos somos personas que agradecemos la vocación de servicio, somos personas que agradecemos la experiencia, y somos personas, sobre todo, los palentinos, que agradecemos esa ilusión y compromiso con la que han integrado la lista del Partido Popular», señaló Armisén, quien definió a la candidatura con solo dos palabras «experiencia y futuro».

En la presentación tomaron también la palabra los números tres, cuatro y seis de la candidatura, el exsubdelegado del Gobierno, Luis Miguel Cárcel; la periodista Laura Lombraña y el estudiante y campeón de debate de Castilla y León Víctor Torres, respectivamente.