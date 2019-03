Rampa, ascensor, tejado nuevo, techos y puertas de cristal para el Ayuntamiento de Palencia Techo provisional del salón de plenos. / Antonio Quintero El proyecto, valorado en 700.000 euros, contempla obras en el salón de plenos, la cubierta, el vestíbulo, los patios y la sala de calderas JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Jueves, 28 marzo 2019, 10:57

El Ayuntamiento de Palencia no quiere que se repita una situación tan incómoda como la que se produjo durante una visita de los responsables de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) a la Casa Consistorial, en febrero de hace un año, cuando uno de los máximos expertos nacionales en accesibilidad e innovación, Jesús Hernández, no puedo acceder al segundo piso de la Casa Consistorial, en la que estaba prevista una rueda de prensa, dado que su silla de ruedas era demasiado pesada para el ascensor del que dispone en estos momentos el Ayuntamiento.

Por ello, el proyecto de reforma del principal inmueble municipal incluye entre sus actuaciones numerosas medidas encaminadas a garantizar la accesibilidad universal en todo el edificio. Así, entre los elementos que más sobresalen en la memoria elaborada por uno de los arquitectos municipales figuran una rampa adosada a la fachada principal, además de un ascensor, para ocho personas, que se instalará en el vestíbulo principal y que permitirá subir a la primera planta, en la que se encuentran las estancias más nobles, como la Alcaldía, el salón de plenos o la sala de concejales que se utiliza de forma habitual para ofrecer las ruedas de prensa.

El proyecto, que está valorado en 700.000 euros, será analizado hoy por los diferentes grupos políticos en el marco de la Comisión de Obras, con el fin de que pueda impulsarse lo antes posible su tramitación. El plazo de ejecución previsto inicialmente es de seis meses.

La memoria no solo se preocupa de la accesibilidad, sino que también pretende resolver otros problemas estructurales del edificio, como la escasa eficiencia energética, las humedades que se sufren en determinadas zonas como los sótanos o los patios interiores, la debilidad de algunos de los armazones que soportan la cubierta o las goteras del tejado.

Otro de los elementos destacados será la reconstrucción del techo ornamental del salón de plenos, que tuvo que ser reparado el pasado verano después de que se hundiese el anterior falso techo de escayola. El nuevo proyecto ofrecerá un aspecto similar, pero presentará notables diferencias, ya que se tratará de Será mucho menos pesada, pero tendrá carácter ornamental, al mantener un diseño de rosetones parecido al que existía anteriormente y que se vino abajo después de que se rompieran los puntos de sujeción.

Otra de las actuaciones previstas es la instalación de unas puertas cortavientos en el vestíbulo de acceso principal, para lo que se colocará un cubo de vidrio con estructura de acero inoxidable y puertas correderas automáticas. También se instalarán puertas de estas características en la parte posterior del Ayuntamiento.

La memoria incluye también la reforma integral de los aseos ubicados en la planta baja y la construcción de un cuarto adaptado a las personas con discapacidad, por lo que será totalmente accesible. Asimismo, se tiene previsto también mejorar la instalación eléctrica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación.

Otra de las fases de la reforma será la instalación de techo metálico y de paneles traslúcidos de metacrilato en los patios interiores, para evitar los problemas derivados de las filtraciones y humedades por la lluvia, que en estos momentos causan importantes daños.

Se prevén también medidas de ahorro en los consumos eléctricos y de agua, mediante la instalación de temporizadores, de tal forma que durante las horas de ausencia del personal, se cortarán los suministros, para que no haya gastos innecesarios de electricidad o agua.

Finalmente, esta intervención integral en el edificio se culminará con la sustitución total de las cubiertas, instalando una chapa metálica con aislante sobre la que se retejará con teja árabe curva, similar a la existente, y aprovechando aquellas de las actualmente instaladas que se encuentren en buen estado. También se eliminarán humedades, se adecuarán paredes y se repintarán sótanos y la sala de calderas.