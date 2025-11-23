La palabra radioterapia arrastra todavía ecos de temor, desconocimiento y viejos mitos que ya no encajan con la realidad tecnológica del siglo XXI. Precisamente por ... eso, la oncóloga palentina Carolina de la Pinta Alonso dedicó el jueves su intervención en el Ateneo de Palencia a explicar cómo ha cambiado esta disciplina, qué tratamientos se aplican hoy y por qué la provincia vive un momento crucial con la llegada del acelerador lineal a su Complejo Asistencial. Enmarcada en el ciclo de Ciencias de la Salud del Ateneo y presentada por Alberto Arizcun, presidente del Comité Técnico de la AECC en Palencia, la sesión invitó a mirar la radioterapia con nuevos ojos: menos miedo, más precisión y una clara mejora en la calidad de vida de los pacientes.

Sus explicaciones conectaron de lleno con un contexto clave para la provincia: la inminente puesta en marcha del acelerador lineal que formará parte de la Unidad Satélite de Radioterapia, una infraestructura de 3,2 millones de euros que permitirá que la mayoría de los tratamientos se realicen sin salir de Palencia. Un avance que, según la especialista, la población todavía no dimensiona del todo. «Creo que no somos conscientes del todo, porque la radioterapia es la segunda arma terapéutica más importante contra el cáncer después de la cirugía y es un avance muy importante para que estos pacientes puedan tratarse en su ciudad y no tengan que estar desplazándose, porque muchos de ellos están muy mal».

Durante su intervención, la doctora De la Pinta desmontó ideas erróneas arraigadas en torno a la radioterapia y detalló la evolución tecnológica que ha revolucionado su práctica. Precisamente, su trayectoria profesional –marcada por la combinación de asistencial, investigación e innovación– le ha permitido ver cómo los avances han cambiado no solo la precisión de cada sesión, sino también la experiencia del paciente.

Formada en Valladolid y con prácticas en Palencia, tomó rumbo a un gran hospital para crecer clínicamente. «Cuando hice el MIR tomé la decisión de ir a un hospital más grande para ver más pacientes, más situaciones y te enfrentar a un volumen mayor que te hace entrenarte mejor y poder dar soluciones de una manera a lo mejor más precisa», recordó.

La doctora también se detuvo en la parte humana del proceso oncológico. Un recordatorio necesario en un acto divulgativo como este. «Es una realidad muy diferente. Hay mucho sufrimiento porque es una enfermedad en muchos casos mortal o que puede serlo. Es un sufrimiento vital durante todo ese proceso. Cada vez se cura más el cáncer, cada vez hay tratamientos más avanzados y hay muchísima esperanza para estos pacientes, pero cuando a uno le dan el diagnóstico es muy duro. Nosotros como profesionales lo vemos, pero nadie te lo va a contar mejor que un paciente».

Ese equilibrio entre rigor clínico y comprensión emocional guió la explicación sobre cómo la radioterapia moderna ha ganado en precisión y en capacidad curativa. La llegada de nuevas tecnologías a España –y pronto a Palencia– marca un escenario más favorable para los enfermos. «Este método que llega ahora a Palencia es uno de los tratamientos más eficaces y gracias a todo el avance tecnológico que ha experimentado nuestro país, renovándose por diferentes vías, financiación pública y privada, nos ha permitido que en casi toda España dispongamos de última tecnología. Eso nos hace tener tratamientos mucho más precisos, con menos efectos secundarios y más curativos», compartió. «El futuro es esperanzador, hay mucha investigación que se está haciendo a nivel internacional en busca de nuevas soluciones para los pacientes».

Con un tono didáctico y accesible, De la Pinta explicó cómo técnicas avanzadas como la radioterapia estereotáxica corporal (SBRT), una técnica de alta precisión que administra dosis muy elevadas de radiación en pocas sesiones –en cuya implementación tiene un papel destacado en Madrid– han cambiado el pronóstico de pacientes con tumores complejos. Y también cómo el acelerador lineal que se instalará en Palencia abrirá la puerta a tratamientos más cortos, personalizados y con menor impacto en la vida diaria.

La ponencia dispuso de un mensaje claro: la radioterapia no es un concepto lejano ni un tratamiento intimidante, sino una herramienta fundamental que, en breve, estará al alcance de los palentinos sin necesidad de kilómetros ni incertidumbre añadida. Un salto que combina ciencia, tecnología y humanidad, y que convirtió esta sesión del Ateneo en mucho más que una charla: en un anticipo del futuro oncológico de la provincia.