La oncóloga Carolina de la Pinta Alonso junto con Alberto Arizcun, presidente del Comité Técnico de la AECC en Palencia, el jueves en el Ateneo. Lucía Gil Maestro

Carolina de la Pinta | Oncóloga

«La radioterapia es la segunda arma terapéutica más importante tras la cirugía»

La especialista subraya cómo la llegada del acelerador lineal transformará el trato y la calidad de vida de los pacientes

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:00

La palabra radioterapia arrastra todavía ecos de temor, desconocimiento y viejos mitos que ya no encajan con la realidad tecnológica del siglo XXI. Precisamente por ... eso, la oncóloga palentina Carolina de la Pinta Alonso dedicó el jueves su intervención en el Ateneo de Palencia a explicar cómo ha cambiado esta disciplina, qué tratamientos se aplican hoy y por qué la provincia vive un momento crucial con la llegada del acelerador lineal a su Complejo Asistencial. Enmarcada en el ciclo de Ciencias de la Salud del Ateneo y presentada por Alberto Arizcun, presidente del Comité Técnico de la AECC en Palencia, la sesión invitó a mirar la radioterapia con nuevos ojos: menos miedo, más precisión y una clara mejora en la calidad de vida de los pacientes.

