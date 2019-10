Radares láser y 'foto-rojos' contra las carreras en Palencia Radar instalado en la avenida de Madrid. / Antonio Quintero El Ayuntamiento pondrá en servicio a lo largo del próximo mes de noviembre cuatro nuevos cinemómetros para reducir la velocidad en las calles y avenidas más conflictivas JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Domingo, 13 octubre 2019, 08:54

El exceso de velocidad con el que se circula por numerosas calles y avenidas de la capital palentina, el elevado número de atropellos que se viene registrando en los últimos años y el abultado volumen de colisiones entre vehículos, en demasiados casos con coches que se encuentran aparcados, han llevado al Ayuntamiento de Palencia a tomar una determinación firme en cuanto a la necesidad de extremar los sistemas de control y vigilancia del tráfico en la ciudad.

No resulta viable situar un guardia urbano en cada calle, ni siquiera en los principales cruces o intersecciones, y menos en estos momentos en los que buena parte de la plantilla de la Policía Local ha solicitado la jubilación anticipada, una vez que el Gobierno ha aprobado la incorporación de este cuerpo a la nómina de profesiones de riesgo que pueden acogerse a esta medida laboral.

Pero colocar policías no es la única solución que puede encontrarse y Palencia ha decidido dar el salto que ya se ha producido en muchas ciudades del entorno y encomendar esas labores de vigilancia, control y también disuasión a los dispositivos tecnológicos, como los coloquialmente denominados radares –el nombre técnico es cinemómetro– o los llamadas 'foto-rojos', dispositivos dotados de una cámara que dispara una fotografía cuando un vehículo se salta un semáforo con el disco en rojo.

No quiere decir que el Ayuntamiento no dispusiera ya de algunos de estos equipos. De hecho, los tiene en servicio desde hace años, pero su número era hasta ahora muy reducido. En cuanto a los radares, se tienen dos en servicio, uno colocado en uno de los vehículos patrulla de la Policía Local de forma permanente y otro en la avenida de Madrid, ya que la segunda de las cajas para albergar un radar, situada en la calle Jardines no es operativa, puesto que se desestabiliza con las ondas que se emiten con el paso de los trenes, por lo que muchas de las sanciones pueden ser invalidadas.

Hace años, estaban también instaladas otras dos cajas para radares en dos puntos diferentes del Vial, pero fueron retiradas por motivos de seguridad, después de que un niño de 11 años sufriese un grave accidente al colisionar su bicicleta contra uno de los postes, dado que se encontraban colocados en la mediana que se ha transformado en carril para ciclistas. Después de aquello, las dos cajas fueron retiradas y no volvieron a instalarse en esa zona. Una se trasladó a la avenida de Madrid, en donde ahora está operativa, y la otra se encuentra a la espera de que pueda ser reutilizada con los nuevos dispositivos que el Ayuntamiento ha adquirido.

Y así, mientras que en ciudades del entorno, el número de radares operativos se ha multiplicado de forma sustancial en los últimos años, en Palencia no se ha seguido avanzando en esta forma de control del tráfico. Hasta ahora, porque el pasado año salieron a licitación los contratos para la adquisición de diferentes dispositivos de mejora y control del tráfico, que han supuesto la llegada a la capital palentina de cuatro nuevos radares, cuya entrada en servicio está prevista para las próximas semanas, previsiblemente a lo largo del mes de noviembre, dado que las obras de infraestructuras, como la colocación de las cajas, el cableado o el calibrado oficial de los cinemómetros se han venido desarrollando a lo largo de los últimos meses.

De esta forma, el Ayuntamiento quiere distribuir estos cinemómetros por diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de que puedan cubrir aquellas zonas especialmente conflictivas, en las que se ha comprobado que hay reiterados incumplimientos en cuanto a los límites de velocidad y que han causado una mayor alarma entre los vecinos. De hecho, estas quejas ciudadanas son las que han impulsado fundamentalmente a actuar al Ayuntamiento, tanto en el pasado mandato, como en el actual, lo que corrobora la concejala de Tráfico y Seguridad, Carolina Gómez, que insiste en que la ubicación final de los radares se ha determinado, siempre bajo los criterios de los técnicos de la Concejalía, pero atendiendo también a las demandas de los vecinos.

Así, como se ha podido ver ya en las propias calles y avenidas afectadas, dado que las cajas se encuentran ya instaladas, la nómina de lugares vigilados por radar se ampliará en cuatro. En estos momentos, figuran la avenida de Madrid y la calle Jardines (aunque en este punto realmente no esté operativo el radar por los defectos que tiene esa caja debido ala proximidad de las vías del tren), y próximamente el número se ampliará al Paseo de la Julia, la avenida de Cataluña, la calle Marta Domínguez –previsiblemente, aunque este emplazamiento podría variar por otra vía del barrio de Nueva Balastera– y también la carretera de León, en el cruce con la avenida de Viñalta.

De esta forma, en la avenida de Madrid, se mantendrá el dispositivo actual, sin ningún tipo de cambio. Mientras, en la calle Jardines, la caja actual se retirará para instalar una nueva, destinada a albergar uno de los dos radares láser que se han adquirido. Se trata de unos dispositivos alta eficiencia, que permiten controlar todos los carriles, en ambos sentidos, y que miden hasta 320 kilómetros por hora. Además, no se ven afectados por las ondas que se producen con el paso de los trenes, como sí ocurría con los anteriores equipos.

La Concejalía de Tráfico ha determinado que en la calle Jardines se cambiará la orientación del radar, para captar mejor los vehículos desde la zona sur, en la que hay menos pasos de peatones. El cambio no impedirá que se puedan controlar los vehículos que circulen por ambos sentidos.

El otro de los nuevos radares láser se instalará en el Paseo de la Julia, en donde ya se ha colocado la caja. Estará situado en la zona del parque Ribera Sur, próximo a otro dispositivo que se denomina radar didáctico, que recuerda a los conductores a la velocidad que están circulando, aunque no tiene función sancionadora, algo que sí tendrá el radar láser, que será similar al de la calle Jardines y podrá controlar los cuatro carriles.

Por su parte, también está prevista la instalación de otro de los cinemómetros en la avenida de Cataluña, cuando se desciende desde la pasarela de Cardenal Cisneros hacia el Vial, dado que es uno de los puntos de la ciudad en los que se ha demostrado que se circula con mayor velocidad.

Además, otro de los radares se ubicará en el barrio de Nueva Balastera, previsiblemente en la calle Marta Domínguez, una de las más largas y rectas, en la que se han producido numerosos vuelcos por exceso de velocidad y también muchas colisiones con vehículos que se encuentran aparcados. Esta es también una de las zonas de mayor demanda vecinal, puesto que también es un lugar frecuente de concentración de jóvenes que realizan carreras ilegales por las calles de este barrio.

El último de los radares se colocará en la carretera de León, también a petición de los vecinos, en la confluencia con la avenida de Viñalta, dado que se trata de otra de las zonas en las que se ha detectado que mayores niveles de velocidad se alcanzan de forma habitual y que también alarma a los vecinos de Allende el Río.

Pero este avance del Ayuntamiento en la aplicación de modernas tecnologías para el control y la vigilancia del tráfico no se limita a los radares, dado que también se han mejorado los sistemas de los llamados 'foto-rojos', que fotografían cuando un conductor se salta un semáforo en rojo.

En estos momentos, uno de estos mecanismos se encuentra instalado en la avenida de Castilla, en el cruce con el Puente Mayor, y su funcionamiento ha sido determinante para que este semáforo se respete, dado que antes de su instalación era frecuente que los conductores apurasen demasiado los tiempos y lo cruzasen en rojo, con el consiguiente peligro de colisión, al tratarse de un cruce con alta densidad de tráfico.

El segundo de los 'foto-rojos' , que se ha ido instalando en diferentes puntos de la ciudad, como la avenida de Casado del Alisal (delante de la Delegación de la Junta) o la avenida de Valladolid, se instalará definitivamente en la avenida de Brasilia, en el cruce de la calle Caracas, dado que también es un lugar de alta densidad de vehículos, además de peatones, puesto que es uno de los puntos de acceso al parque comercial Arambol.

Desde la Concejalía de Tráfico se insiste en que los dos 'foto-rojos', así como todos los dispositivos de radar que se encuentran instalados o que van a entrar en servicio, han sido enviados al Centro Nacional de Meteorología para que sean calibrados conforme a la normativa y su funcionamiento esté totalmente homologado, con lo que se descarta prácticamente que pueda prosperar algún recurso contra las sanciones que se impongan tras su denuncia.