Quince jóvenes palentinos superan las pruebas de acceso a militar de tropa y marinería

Jueves, 30 de octubre 2025

La Subdelegación de Defensa en Palencia se ha reunido esta semana con los quince jóvenes palentinos que han superado el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas Españolas.

En esta reunión se les entregó la notificación de la plaza obtenida, así como las instrucciones particulares para la presentación de los aspirantes en sus respectivos centros de formación durante el mes de noviembre. Asimismo, el subdelegado de Defensa en Palencia, el coronel Jesús Manuel López Moreno, se dirigió a los jóvenes con el fin de animar a los aspirantes y prepararlos antes de su paso por el exigente período de formación.

El proceso de selección se inició el pasado mes de junio cuando se publicaron 4.442 plazas para ingreso como militar profesional en la escala de tropa y marinería en las Fuerzas Armadas y finalizó el pasado el 22 de octubre con la publicación de la adjudicación de las plazas. Este proceso se divide en dos fases, la primera de aportación de méritos y realización de un examen psicotécnico y la segunda (a la que pasan 25 candidatos por plaza) donde realizan las pruebas físicas, un reconocimiento médico y un test psicológico.

Un total de 31 jóvenes de la provincia de Palencia solicitaron participar en el proceso, siendo quince, doce hombres y tres mujeres, los que han superado las pruebas. De ellos, doce aspirantes han obtenido plaza en el Ejército de Tierra: cuatro en la Academia de Caballería en Valladolid; dos, en el Regimiento de Ingenieros nº1 en Burgos, uno en la Agrupación de Apoyo Logístico 61 en Vitoria; uno, en el Batallón de Zapadores XVI en San Cristobal de la Laguna (Tenerife); uno, en el Regimiento de Infantería nº 64 'Galicia' de Cazadores de Montaña en Jaca (Huesca); una, en el Regimiento de Infantería nº1 'Inmemorial del Rey' en Pozuelo de Alarcón (Madrid); uno, en el Tercio 'Alejandro Farnesio' de la Legión en Ronda (Málaga) y otro, en el Regimiento Acorazado nº 61 'Alcázar de Toledo' en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

En la Armada ha obtenido plaza un aspirante en el Tercio de Armada de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz) y dos, en el Ejército de Aire y del Espacio. Una aspirante ha obtenido plaza en el Ala 37 'Base Aérea de Villanubla' (Valladolid) y otro, en la Base Aérea de Zaragoza.

Estos datos reflejan que la competencia para obtener una plaza de soldado o marinero es muy alta, lo cual demuestra el gran nivel de preparación del personal que forma la escala de Tropa y Marinería que repercute en el mejor desarrollo de su profesión y esto a su vez en la mejora de las misiones que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas.