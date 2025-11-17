Puerta 0 con el nombre de José Mario Cano y homenaje a Guille

La previa al derbi de la capital dejó un momento para la memoria y el sentimiento. Y es que en torno a 200 personas se ... reunieron este domingo, una hora antes del encuentro, para arropar a la familia de José Mario Cano López en el homenaje con el que el estadio de La Balastera bautizó su Puerta 0 con el nombre del que fuera el mayor referente del fútbol palentino.

La mujer e hijos de Cano descubrieron la lona que cubría el pequeño mural dedicado al eterno capitán del Palencia CF, que desde ahora recibirá a los aficionados en la entrada principal del estadio. Durante el acto se sucedieron los reconocimientos a su figura. Se recordó su trayectoria legendaria: 16 temporadas de morado; 462 partidos; dos ascensos a Segunda B y otros dos a Segunda A, y una fidelidad inquebrantable a unos colores. También su paso por el Deportivo de La Coruña y el enorme poso humano que dejó en cada club.

«Me da rabia que estemos celebrando este homenaje y no esté Mario Cano», afirmó Lolo Infante, excompañero de Cano, que apuntó que «se lo mereció en vida». También destacó que, con este homenaje, el fútbol palentino «redime un poco sus penas dedicando una de sus puertas, la más importante, al jugador más meritorio de nuestro fútbol».

La intervención más emotiva llegó con las palabras de su hijo César, quien aseguró que «es difícil hablar de José Mario Cano sin esbozar una sonrisa». Una dedicatoria sentida que cerró con: «Papá, cada día me doy cuenta de lo difícil que es estar a tu altura, pero cada día me siento orgulloso de ti».

La previa sirvió también de homenaje a Guillermo García 'Guille', exportero del Palencia Cristo que en verano abandonaba la disciplina morada tras ocho temporadas. Guille disfrutó de un vídeo homenaje en las pantallas de La Balastera y realizó el saque de honor del derbi.