Un pueblo de Palencia, entre los agraciados en la Lotería Nacional del jueves

El segundo premio ha sido para el 88944, que otorga 6.000 euros al décimo, ha sido vendido en Herrera de Pisuerga

Jueves, 23 de octubre 2025, 22:35

Herrera de Pisuerga aparece en el listado de municipios agraciados este jueves 23 de octubre en los premios de la Lotería Nacional. El segundo premio ha sido para el 88944, que otorga 6.000 euros al décimo, es decir, 60.000 euros a la serie, y en cuyo listado de agraciados se halla el despacho 59.050 de la calle Cristóbal Colón, número 10 de este municipio de la provincia de Palencia.

Además, han resultado agraciados con el segundo premio de este sorteo Alcàsser, Badajoz, San Enrique De Guadiaro, PurchilCruce De Sardina, Sta Lucia De Tirajana, Vilalba, Madrid, Vélez-Málaga, Herrera De Pisuerga, Cañada Rosal y Tarragona.

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves ha sido para el número 83552 premiado con 30.000 euros al décimo, es decir, 300.000 euros a la serie, que ha caído en Urbanizacion Roquetas De Mar, Jerez De La Frontera, Los Corrales De Buelna, Montilla, Anxeriz (Santa Mariña), Puigcerdà, Caniles, Vecindario, Madrid, San Javier, Quart De Poblet y Zamora.

