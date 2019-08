El PSOE ha presentado en las Cortes 35 iniciativas para mejorar la atención sanitaria de Palencia Los procuradores socialistas por Palencia Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera. / El Norte Los socialistas piden el restablecimiento del servicio de guardia en Barruelo de Santullán y la dotación de una UVI operativa las 24 horas del día en Guardo LAURA LINACERO Palencia Martes, 27 agosto 2019, 14:22

Los procuradores del Partido Socialista han presentado en las Cortes de Castilla y León 35 iniciativas en el área de sanidad para la provincia de Palencia con el fin de «mejorar la calidad asistencial» de los palentinos. El equipo socialista ha planteado medidas concretas en relación a la sanidad en la montaña palentina, la atención primaria y sanidad en el medio rural y la gestión de presupuestos para infraestructuras.

La atención en el medio rural es una de las prioridades que ha señalado el PSOE, con especial atención al norte de la provincia. Así, presentan seis proposiciones no de ley que concretan el restablecimiento del servicio de guardia de atención primaria en el punto de atención continuada de Barruelo de Santullán, y la dotación de una UVI operativa las 24 horas del día en la zona básica de salud de Guardo , ya que «se ha puesto un servicio de media actividad, y de tres médicos solo hay uno», explica la procuradora Consolación Pablos.

Además, la atención de pediatría es una de las carencias que señalan los procuradores socialistas. La dotación de una especialidad de pediatría estable en el centro de salud de Guardo, que lleva dos años sin ella, y del centro de salud de Aguilar de Campoo, con ocho meses de ausencia forma parte de las exigencias del PSOE. Asimismo, plantean una proposición no de ley para aumentar el número de pediatras en la provincia de Palencia, aumentar los días de consulta en los centros de salud de la provincia, garantizar que se cubran todas las bajas con celeridad y que aumenten las especialidades de pediatría en el Complejo Asistencial de Palencia.

Estas carencias se relacionan con una posible disminución de visitantes a los municipios palentinos, al no tener una atención sanitaria de calidad. «En el periodo estival hay una mayor densidad de población, si sus necesidades sanitarias no están cubiertas, puede que no vuelvan a estos municipios», aclara el procurador Rubén Illera.

La calidad sanitaria en las localidades de Palencia es la materia que especialmente han subrayado en las iniciativas. El partido socialista ha presentado 16 preguntas para contestación por escrito solicitando información de la frecuencia con que se prestan consultas médicas y de enfermería en los consultorios locales de los pueblos de Palencia. El objetivo es que los consultorios locales cuenten al menos con dos consultas a la semana.

La deficiencia de los transportes y el traslado de los enfermos es una de las demandas que exige el partido socialista en base al reclamo de los pacientes. El servicio de hemodiálisis y la atención de los pacientes del tercer turno de diálisis son los más afectados por estas carencias. Asimismo, plantean una proposición no de ley para la creación de una unidad especializada en fibromialgia y síndrome de la fatiga crónica en el área de salud de Palencia.

En el término de infraestructuras, el PSOE exige la dotación de una unidad satélite de radioterapia para el tratamiento de los enfermos de cáncer antes de la finalización del 2020, y de una unidad de ictus con atención 24 horas todos los días del año, advirtiendo de la urgencia que supone.

La puesta en marcha de una planificación y presupuesto de la construcción de un nuevo centro de salud en Pan y Guindas y Venta de Baños, es una de las proposiciones que mayor celeridad exigen. Además, antes del final del año 2021, reclaman la garantía del centro de salud de Aguilar de Campoo, que ya tiene un presupuesto establecido. «Se estableció una partida presupuestaria de 150.000 euros cuando la obra requiere 5 millones, pero no se ha hecho nada», asegura Consolación Pablos.

En cuanto a la «joya de la corona» en la provincia palentina, los socialistas han realizado una pregunta para contestación por escrito sobre el estado de ejecución del proyecto de inversión 'Obra Hospital Río Carrión Bloque Técnico' a fecha del 30 de julio de 2019. «Es la única provincia de Castilla y León que no tiene un hospital en condiciones», manifiesta Consolación Pablos.