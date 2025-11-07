Un proyecto de cultura en el corazón de Palencia El Ateneo inaugura su sala de exposiciones con una muestra de artistas palentinos y con el propósito de abrir un gran espacio dedicado al arte

No va a ser un contenedor de obras de arte sin más, sino un proyecto de cultura y un proyecto de arte para Palencia, que atraiga a visitantes y que abra también a los palentinos a artistas de fuera. La sala de exposiciones de Ateneo se ha inaugurado este viernes con una muestra de autores palentinos, como no podía ser de otra forma, y con éxito de convocatoria, ya que la amplia sala se quedaba pequeña para albergar a tanto público. «La inauguramos con artistas locales, de los más comprometidos con Palencia, que pueden ser internacionales pero su estudio lo siguen teniendo aquí», explicó el pintor y director de la comisión gestora de la sala, Chema Manzano, quien explicó que se van a organizar distintas muestras artísticas periódicamente para revitalizar la ciudad.

Entre las obras expuestas (de pintura y escultura) se podían admirar los templos del Románico de la provincia, la silueta de Villacázar de Sirga tras el camino o la robustez del Puentecillas, en un claro contraluz. Álvaro Reja, Antonio Capel, Carlos Mediavilla, Carolina Cuadrillero, Chema Manzano, Damián Simal, Gonzalo Páramo, Inmaculada Amor, José Luis Onecha, José Luis Quirce, Marian López y Paulino Mena son los artistas que con sus trabajos abren las puertas de esta sala de exposiciones que no es otra cosa que un proyecto cultural palentino, la recuperación de un espacio dedicado al arte que ha vuelto a su lugar.

«Este es un momento histórico», resumió el presidente del Ateneo de Palencia, Fernando Martín Aduriz, mientras rememoraba la historia de la sala, que primero fue una caja de ahorros, luego una sede de exposiciones y terminó siendo un comercio de teléfonos móviles. «Este es un acto de justa memoria y esperanza», continuó, acordándose de lo que estos términos siginificaban para el poeta irlandés Yeats.

«Esto es una lucha contra los agoreros que dicen que Palencia está muerta», sentenció y, usando una metáfora futbolística, agregó que «les hemos ganado por goleada porque vamos a triunfar los que pensamos que está viva».

