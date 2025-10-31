Julio César Miguel, presidente de Aetical y vicepresidente de Apetic, introdujo durante la celebración del Ciberday un concepto que trasciende lo tecnológico para adentrarse en ... lo humano: los neuroderechos. «Hasta ahora hablábamos de proteger datos, redes y sistemas, pero ¿qué ocurre cuando la tecnología empieza a conectar directamente con nuestra mente?», planteó.

El experto se refirió al desarrollo de interfaces cerebro-máquina, cascos de lectura neuronal o implantes cerebrales, dispositivos con los que ya experimentan grandes empresas tecnológicas y centros de investigación capaces de registrar, interpretar e incluso estimular la actividad cerebral. Estas herramientas ofrecen un potencial inmenso porque podrían devolver movilidad a personas con parálisis, mejorar la atención en el aprendizaje o frenar enfermedades neurodegenerativas. Pero, junto a esa esperanza, emergen preguntas éticas y jurídicas de enorme calado.

Julio César Miguel planteó cuestiones que todavía no tienen respuesta. «¿Y si el dispositivo pudiera leer nuestros pensamientos sin consentimiento? ¿O manipular nuestras emociones? ¿Quién tendría acceso a esa información íntima?». Al respecto, apuntó el riesgo de que empresas o gobiernos utilicen la actividad cerebral con fines comerciales o de control. Por eso, los neuroderechos surgen como una nueva categoría de derechos humanos destinados a proteger la identidad personal, la privacidad cerebral y la autonomía del pensamiento. Países como Chile ya los han incorporado en su Constitución, y organismos como la ONU o la Unesco trabajan para definir su marco internacional.

«Si antes protegíamos los datos, ahora debemos proteger la mente», subrayó el presidente de Aetical, al vincular la ciberseguridad con la defensa de la integridad mental. La frontera de la seguridad digital ya no se limita a los servidores o a las redes corporativas, se expande al terreno psicológico, emocional y cognitivo. La inteligencia artificial, los dispositivos portátiles y los algoritmos de recomendación ya influyen sobre las decisiones, deseos y hábitos de los usuarios, configurando una nueva dimensión del control tecnológico. De ahí la advertencia. «En la nueva frontera digital, la verdadera ciberseguridad empieza por proteger a la persona», sostuvo Julio César. En un mundo donde todo está conectado, dispositivos, datos, emociones y pensamientos, « el futuro de la seguridad tecnológica no sólo pasa por blindar sistemas, sino por proteger la mente humana frente al riesgo de ser 'hackeada'».