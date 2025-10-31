El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Julio César Miguel, durante su intervención. Almudena Álvarez

Julio César Miguel | Organizador del Ciberday

«Si antes protegíamos datos, ahora debemos proteger la mente»

El organizador de la jornada sobre ciberseguridad introdujo la importancia de regular los «neuroderechos»

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Julio César Miguel, presidente de Aetical y vicepresidente de Apetic, introdujo durante la celebración del Ciberday un concepto que trasciende lo tecnológico para adentrarse en ... lo humano: los neuroderechos. «Hasta ahora hablábamos de proteger datos, redes y sistemas, pero ¿qué ocurre cuando la tecnología empieza a conectar directamente con nuestra mente?», planteó.

