Los protagonistas de Star Wars desafían a la lluvia en Palencia Los personajes de la mítica saga desfilan por la ciudad a pesar del tiempo para visibilizar a los pacientes ostomizados

Esther Bengoechea Sábado, 25 de octubre 2025, 21:10 Comenta Compartir

Capuchas y paraguas se entremezclaban este sábado con las espadas láser, con los Darth Vader o con los R2D2 que se citaron en Palencia por una causa solidaria, dar visibilidad a los pacientes ostomizados bajo el lema 'La fuerza está con nosotros'. El objetivo de que Chewbacca se pasease y se fotografiase con la gente no era otro que mostrar apoyo a las personas que han tenido que someterse a una operación para crear una abertura artificial en el abdomen con el fin de exteriorizar el intestino o el tracto urinario, con motivo del Día Mundial de los Ostomizados, que se conmemora cada primer sábado de octubre.

Más de un centenar de personajes de La Guerra de las Galaxias participaron en el 'Force Festival', que se ha desarrollado durante el viernes y sábado, y que concluyó con el deseado desfile de los protagonistas de la saga. Pero, la lluvia tampoco quiso perdérselo y hubo que reducir el recorrido y limitarlo desde el Seminario Mayor hasta el final de la Calle Mayor, sin pasear por el parque del Salón como inicialmente estaba previsto. Además, algunos trajes no pudieron desfilar al ser muy elaborados y poder estropearse con el agua. También fue necesario trasladar el photocall de la Plaza Mayor a la sede de la Asociación del Cáncer, donde pequeños y no tan pequeños se acercaron a fotografiarse con sus personajes favoritos y a colaborar con una pequeña donación para la investigación a través de las huchas que la entidad palentina había dispuesto.

Los actos solidarios comenzarán el viernes con una visita al Hospital Río Carrión de una docena de personas caracterizadas con trajes de Star Wars y una mesa informativa sobre los pacientes ostomizados, que ya incluyó un photocall. En la jornada de tarde, los integrantes del 'Force Festival', que llegaron desde distintos puntos de España como Andalucía, Cataluña, Baleares o Madrid, se desplazaron a San Pedro Cultural en Becerril de Campos, que fue nombrado como 'Templo Jedi'.

La Rebel Legion, que es una organización especializada en los trajes de Star Wars, que mezcla los personajes de las películas con colaboraciones de carácter benéfico con diferentes entidades, ha protagonizado el 'Force Festival' por esta buena causa.