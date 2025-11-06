Prospera la moción de censura contra el alcalde de Ledigos por el reparto de bienes comunales La iniciativa, impulsada por el concejal de su mismo partido, Adrián Quintanilla, contó con el respaldo decisivo del edil del PP

El Ayuntamiento palentino de Ledigos celebró este jueves un pleno extraordinario marcado por una moción de censura que prosperó contra el ya exalcalde, Jesús Carmelo Campos (Palencia Tierra Viva). La iniciativa, impulsada por el concejal de su mismo partido, Adrián Quintanilla, contó con el respaldo decisivo del edil de la oposición, Jesús Evelio Dujo (PP), formando una alianza centrada exclusivamente en modificar el modelo de reparto de las tierras comunales.

Campos, quien defendió hasta el final un distribución equitativa y ajustada a la ley de los bienes comunales –que abarcan unas mil hectáreas en el municipio–, denunció que la moción no respondió a una supuesta mala gestión general, sino a su rechazo a un reparto desigual y clientelar. «La ley dice que los dueños son todos y cada uno de los vecinos empadronados; no pude apartarme de ella ni firmar nada en contra», afirmó el ya exregidor en declaraciones a Ical.

El conflicto giró en torno a las tierras de utilidad pública roturada. Con solo tres concejales en el Consistorio, la moción se saldó con el cambio de alcalde, dejando a Campos en la oposición.

El regidor saliente señaló que la política local implica gestionar bienes ajenos: «Fuimos meros gestores de lo que no es nuestro; no se puede expulsar a vecinos a dedo, siendo juez y parte». Campos reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, anunciando que continuará como concejal defendiendo a los 61 vecinos empadronados. «El pueblo somos la gente; lo demás no cuenta», concluyó el exalcalde, quien agradeció el respaldo ciudadano ante la sorpresa general por el giro interno en la localidad.