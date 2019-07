Los profesionales de Sacyl señalan un aumento de la presión asistencial Patricia Gregorio, Pilar Sancho, Arantxa de la Fuente, delegadas sindicales de CCOO. / Antonio Quintero La Federación de Sanidad de CCOO de Palencia exige a los nuevos responsables de la gerencia regional el cumplimiento de la normativa ELNORTE Palencia Jueves, 25 julio 2019, 14:13

La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Palencia ha convocado esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer la situación de los profesionales de los hospitales de Sacyl y las exigencias que dirigen a los nuevos responsables de la gerencia regional de salud.

El constante aumento de la presión asistencial en la sanidad pública de Castilla y León es uno de los puntos principales, debido al envejecimiento poblacional y al insuficiente número de profesionales en las plantillas, así como a la falta de sustitutos durante las ausencias vacacionales y días libres.

El primer trimestre de este año, delegados de CCOO realizaron una encuesta a 4.484 trabajadores de Sacyl -más del 18% de la plantilla regional, de unos 24560- para conocer su situación laboral. En Palencia, han realizado la encuesta un total de 248 trabajadores de distintas categorías del hospital río Carrión, San Telmo y el centro de especialidades de Cervera de Pisuerga.

Del total de los encuestados en Castilla y León, un 64,5% considera que hay ausencias no sustituidas; un 63,3% denuncia la falta de formación en horario laboral; un 50,5%, la insuficiencia de personal; un 38,1% considera que la dirección y los mandos intermedios no resuelven los problemas; un 32,9%, que realizan excesos habituales en la jornada sin computarlo; y un 31,4%, que el Sacyl no registra algunas de las responsabilidades que les corresponden.

En respuesta a esta situación del personal de los hospitales públicos, CCOO exige a los responsables el cumplimento de normativa, el reconocimiento de la labor de los profesionales, y el respeto de sus derechos. Asimismo, solicita el cumplimiento efectivo del plan de igualdad, de especial importancia en un sector tan feminizado como es la sanidad. Del mismo modo, denuncian el nombramiento a dedo de cargas intermedias y reclaman transparencia en la asignación de puestos.

Pese a esto, desde la Federación, han destacado la notable calidad humana y profesional del servicio de salud, aunque a costa de la salud y salario de los trabajadores.