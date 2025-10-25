32 productores de distintos puntos de España, en la Feria del Queso y el Vino de Baltanás La decimocuarta edición se celebrará el próximo sábado y la mayoria de las actividades se ubicarán en la antigua discoteca Baranda

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 25 de octubre 2025, 11:25

Baltanás ultima los preparativos para la decimocuarta Feria del Queso y el Vino que celebrará el próximo sábado y que este viernes fue presentada en la Diputación de Palencia por parte de la alcaldesa baltanasiega, María José de la Fuente, que estuvo acompañada por la directora del Museo del Cerrato Castellano, María Luisa González y el diputado provincial Francisco Pérez, entre otros.

Una feria con clara proyección nacional al contar con la presencia de 32 expositores de quesos, vino y repostería llegados de distintos puntos de la geografía nacional. Una cifra con mayor número de productores, lo que refleja el interés por participar en esta feria que cada edición aglutina a mayor público. «Esta Feria es una clara apuesta por conservar la tradición existente, además de servir como reclamo para turistas y visitantes, que podrán degustar numerosos quesos y vinos de los distintos puntos de la geografía española, visitar el Museo del Cerrato Castellano o el Barrio de Bodegas, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto etnológico», comentó María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás.

Este año la Feria se ubicará en el nuevo Centro Cultural Polivalente, ubicado en la antigua discoteca Baranda. Allí se celebrarán la mayoría de las actividades programadas para la jornada, que tendrá su plato fuerte el día 1 de noviembre. Uno de los actos más especiales de la Feria será la cata de quesos y vinos que estará amenizada con música en directo a cargo de la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega, lo que hará un perfecto maridaje, convirtiéndolo en uno de los platos fuertes de la Feria. «Es una ocasión perfecta para conjugar lo mejor de los quesos y los vinos de nuestra tierra, así como un escaparate para poner en valor los productos lácteos y vitivinícolas de la comarca. Una cita perfecta para que vecinos y visitantes acudan a esta feria que está plenamente consolidada», destacó el diputado de Turismo, Desarrollo Socioeconómico y Deportes, Francisco Pérez.

La jornada contará también con animaciones, música en directo, taller infantil de elaboración de queso, reparto de flan de queso y otros eventos que finalizarán con el sorteo de varias cestas con productos de los expositores. Al igual que en otras ediciones, habrá degustación de quesos nacionales por gentileza del Grupo TGT. La Feria está organizada por el Ayuntamiento de Baltanás y cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia.

Las visitas guiadas al Barrio de Bodegas de Baltanás -declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto etnológico en 2015- serán otro de los atractivos de la Feria. Los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada que les permitirá conocer la singularidad de este patrimonio subterráneo.

Baltanás tiene una clara tradición en el sector quesero y prueba de ello es la fábrica de Quesos Cerrato, que es un referente nacional desde su fundación en 1968. Otro aspecto de especial interés es que el municipio pertenece a la Denominación de Origen del Arlanza. En este sentido, la comarca histórica del Cerrato cuenta en la actualidad con seis queserías y pertenece a tres denominaciones de origen (DO Arlanza, DO Cigales, DO Ribera del Duero), lo que demuestra las bondades del suelo y clima cerrateños para producir estas materias primas.

Jornada solidaria

Una de las novedades de esta edición es la jornada previa a la feria que tendrá lugar el próximo viernes con un carácter solidario a favor de la Asociación 'Corea de Huntington'. De hecho, durante la presentación de la feria se quiso dar visibilidad a esta enfermedad, que provoca un deterioro de las células nerviosas que con el paso de los años afecta a la movilidad y las capacidades mentales de los que la sufren. Todo lo recaudado en la cata del primer día será donado a la asociación para ayudar a los pacientes de esta patología catalogada como rara por su baja incidencia en la población. También habrá una hucha durante la feria para colaborar con esta causa.

La jornada solidaria contará con la ponencia 'Bodegas Matarromera', a cargo de su director, Javier Aladro. Seguidamente habrá un coloquio bajo el título 'Más allá del Cerrato, experiencias que inspiran', que contará con la presencia de Sara Fernández, de Puigdelfi (Tarragona), que hablará sobre 'The Wine Truck' y Juan Carlos Prieto Tovar, que desde la localidad vallisoletana de Trigueros del Valle compartirá la experiencia de 'Bodegas Tovar'. La jornada finalizará con la cata de Quesos del Cerrato y Vinos de la Denominación de Origen Arlanza, cuya recaudación se destinará a la Asociación 'Corea de Huntington'. Los actos tendrán lugar en el Centro Cultural Polivante. Todo está preparado para disfrutar de una nueva edición que congregará a numerosos productores de quesos y vinos de España.