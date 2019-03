El principal reto del Plan Director del Cristo de Palencia será mejorar la accesibilidad Cerros del Otero y de San Juanillo. / Antonio Quintero El documento, encargado a la empresa Geocyl Consultora, debe planificar la mejora urbanísitica, ambiental y turística del espacio entre los cerros del Otero y de San Juanillo JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 26 marzo 2019, 20:17

Los integrantes de la consultora vallisoletana Geocyl han mantenido ya los primeros contactos con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia para coordinar el diseño del futuro Plan Director de los Cerros del Otero y de San Juanillo, cuya adjudicación fue aprobada este lunes por la Junta de Gobierno Local. Tras ese primer encuentro, los redactores del proyecto se acercaron la semana pasada hasta la zona de intervención para conocerla personalmente e iniciar la búsqueda de ideas para plasmarlas al documento.

«El primer objetivo que tenemos que plantearnos es la accesibilidad, pero no solo para subir a los pies del Cristo, que es, desde luego uno de los grandes objetivos, sino la accesibilidad en toda la zona, a lo largo de todo el cerro, para que resulte cómodo el acceso para todo el mundo», explicaba ayer Eduardo Bustillo uno de los responsables de Geocyl Consultora.

Los redactores del plan volverán a visitar la zona a principios de abril junto a técnicos y representantes del Ayuntamiento, para continuar en el proceso de coordinación de propuestas.

«De momento, no tenemos ninguna idea definida, aunque hay muchísimas posibilidades, porque se trata de una zona muy interesante. Desde luego, nos gustaría que en el futuro se pueda convertir en un foco de atracción para los jóvenes de Palencia, que se puedan acercar para practicar diferentes deportes. Nos gustaría unir toda el entorno que va de un cerro hasta el otro con rutas deportivas e instalaciones pensadas para los jóvenes, para que puedan practicar diferente deportes, como el 'parkour', por ejemplo», señaló el redactor del plan director.

Otro de los focos de atracción debe ser el cerro de San Juanillo, para el que también se están buscando soluciones. «Subimos al cerro y vimos sus posibilidades. Ahora no es muy accesible y esto tiene que cambiar. De momento, no podemos definir nada, pero una vez allí tuvimos una tormenta de ideas y fueron saliendo posibles propuestas que habrá que estudiar con el Ayuntamiento», señaló Eduardo Bustillo.

También, han comenzado a plantearse posibilidades de uso para edificaciones que han quedado obsoletas, como los antiguos depósitos de agua, en los que pueden plantearse viveros y jardines. Sin embargo, desde el equipo redactor son conscientes de que todo el proyecto debe venir acompañado de una mejora urbanística y de accesibilidad de toda la zona del barrio del Cristo.

Estas manifestaciones se producen después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia haya aprobado de forma definitiva la adjudicación del contrato a la empresa vallisoletana Geocyl Consultora, la única que presentó una oferta válida en el concurso convocado por el Consistorio. El contrato se cierra con un presupuesto de 77.527 euros y el compromiso de la firma adjudicataria es el de entregar el documento en un plazo de seis meses, tal y como se establece en el pliego de condiciones.

El documento final, que deberá ser consensuado con los servicios técnicos de la Concejalía de Urbanismo, debe incluir actuaciones por un montante de seis millones de euros, con el objetivo final de poner en valor toda la zona comprendida entre los cerros del Otero y de San Juanillo, prestando una atención especial a la figura del Cristo de Victorio Macho, que debe realzarse como seña identificativa de la ciudad de Palencia.

Para este contrato, se han tomado como base las descripciones, objetivos, exigencias mínimas e intervenciones previstas que se plantearon en el pliego de condiciones que se aprobó para el concurso de ideas inicial, cuyo primer premio quedó desierto a finales del pasado 2016, dado que el jurado consideró que ninguna de las tres propuestas presentadas era merecedora de convertirse en un verdadero plan para la dinamización y la recuperación turística y ambiental de la zona.

Planificación

Según las cláusulas, «el Plan Director de los Cerros del Otero y San Juanillo se concibe como el documento de planificación estratégica para la previsión de actuaciones y la gestión del Conjunto Monumental y Paisajístico a corto, medio y largo plazo, en el que se recogerán las distintas acciones que persiguen situar al Cristo del Otero en el lugar que le corresponde con implicaciones territoriales, patrimoniales, económicas y socioculturales». El Ayuntamiento establece que las actuaciones y medidas que se planteen en el Plan Director destinadas a la recuperación urbanística, ambiental y turística de la zona contarán con un presupuesto máximo orientativo de 6 millones de euros.

Entre los objetivos que se plantean destaca fundamentalmente la necesidad de que la escultura del Cristo del Otero se consolide como seña de identidad de la ciudad de Palencia. Por ello, se espera que las propuestas incluyan medidas que permitan el desarrollo turístico, mediante la creación de un mirador en los pies de la propia escultura.

El borrador no se olvida tampoco del vecino cerro de San Juanillo, por lo que se propone que la adecuación de todos los caminos, senderos y formas de acceso a la zona permitan también una visita a la antigua ermita rupestre del cerro de San Juanillo, en la actualidad semihundida, que debe convertirse en el final de un recorrido lúdico y paisajístico, que invite, además, a conocer una parte casi olvidada de la historia de la ciudad de Palencia.

Este proyecto se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Palencia, dado que tras dejar desierto el concurso inicial, ante las presiones de los vecinos del Cristo, se ofreció el contrato de redacción a la empresa que quedó en segundo lugar. Esta decisión fue criticada por alguno de los grupos políticos y al día siguiente de firmar el contrato, el Ayuntamiento decidió anularlo de forma unilateral.

Al final, el Consistorio convocó un concurso abierto para la redacción, que ha ganado Geocyl.