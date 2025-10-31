El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jakovics, frenado por Poirier en el partido de la pasada jornada en Melilla. Factoría 9

Primera prueba exigente del Súper Agropal Palencia ante el Alicante

Los de Natxo Lezkano afrontan un complicado encuentro en casa tras sufrir el domingo su primera derrota de la temporada en Melilla

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:45

Comenta

El Súper Agropal Palencia vuelve al Pabellón Municipal de Deportes tras sufrir su primera derrota de la temporada en Melilla. Los de Natxo Lezkano afrontan ... un exigente compromiso ante el HLA Alicante con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones y no encadenar dos tropiezos consecutivos. Necesitarán mejorar notablemente sus porcentajes para doblegar a uno de los equipos que mejor ha arrancado el curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  3. 3

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  4. 4 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  5. 5 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  6. 6

    Ochenta menores limpian a mano el entorno de Las Moreras y retiran 52 kilos de latas, vidrios y colillas
  7. 7 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  8. 8

    Amplio respaldo de los técnicos sanitarios al primer día de huelga, con afectación en quirófanos
  9. 9

    Una puñalada mortal, «un arrebato» y un cadáver ensangrentado en Medina del Campo
  10. 10

    El joven vallisoletano que ha escrito a Rosalía por una curiosa coincidencia y le propone un acuerdo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Primera prueba exigente del Súper Agropal Palencia ante el Alicante

Primera prueba exigente del Súper Agropal Palencia ante el Alicante