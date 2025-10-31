Primera prueba exigente del Súper Agropal Palencia ante el Alicante

El Súper Agropal Palencia vuelve al Pabellón Municipal de Deportes tras sufrir su primera derrota de la temporada en Melilla. Los de Natxo Lezkano afrontan ... un exigente compromiso ante el HLA Alicante con la necesidad de recuperar las buenas sensaciones y no encadenar dos tropiezos consecutivos. Necesitarán mejorar notablemente sus porcentajes para doblegar a uno de los equipos que mejor ha arrancado el curso.

La semana ha contado con varios condicionantes para los de Natxo Lezkano ante las muchas molestias en el seno del plantel. Una semana más calmada después de los dos largos desplazamientos que tuvo el equipo la anterior semana. «El equipo tiene muchas pequeñas lesiones que espero que no repercutan en el partido más allá de que nos han incomodado durante la semana, además de la baja de Chema González. Cuando pierdes, el estado de ánimo es diferente a cuando ganas. Encaramos el partido con ilusión y con ganas», hace hincapié Natxo Lezkano.

Los tres principales señalados en cuanto a dolencias son Álvaro Muñoz, Vrankic y Wintering. Los tres han tenido algo de descanso a lo largo de la semana por diferentes percances, aunque todos ellos podrán estar ante el HLA Alicante. «Álvaro Muñoz tuvo un problema de fascitis durante la pretemporada y al haber sido esta semana complicada, se ha resentido. El esguince de tobillo de Vrankic ha vuelto a dar problemas y Wintering tiene tendinitis en el hombro. Pequeños problemas que, si quitas a cuatro jugadores a la vez en una plantilla de doce, los entrenamientos pierden mucha calidad», reconoce Natxo Lezkano.

El HLA Alicante visita Palencia tras un gran inicio de temporada (3-1). Los de Rubén Perelló solo han perdido en la pista de Movistar Estudiantes, con un Kevin Larsen estelar hasta el momento como líder del equipo. «Son un equipazo, con doce jugadores con muy buen nivel para la competición, con experiencia, mucho talento y jugadores especiales en algunas posiciones. Y con un entrenador que conoce muy bien la liga. Son un equipo que sabe a lo que juega», analiza Natxo Lezkano.

Uno de los principales cometidos del Súper Agropal será mejorar los porcentajes de la derrota en Melilla. El ínfimo 18% en triples y el 35% en tiros libres dieron al traste con cualquier opción de victoria en Melilla. Un factor que espera corregir Lezkano animando a seguir lanzando. «Principalmente hemos tratado que no nos afecte a nivel psicológico los tiros que hicimos. Hemos vuelto a revisar el partido, analizado cada lanzamiento de tres, y la conclusión es que el 90% fueron buenos tiros y que, si se vuelven a repetir, hay que cogerlos. Hemos hecho hincapié en no perder esa confianza que teníamos a la hora de encarar el aro para no renunciar a tiros. Lo peor que nos puede pasar es generar buenas situaciones de tiro y no tirar», argumenta el técnico morado.

El HLA Alicante será el primer rival de nombre al que se enfrente Palencia. Una prueba de nivel para medir las aspiraciones de ambos conjuntos y un duelo directo entre dos aspirantes a luchar por el ascenso. «Puede ser el rival con mayor entidad, a priori, contra el que hemos jugado. Creo que todos los partidos son difíciles y, cuando los preparas, ves la dificultad que cada equipo tiene, sus debilidades y dónde te pueden hacer daño. Está claro que el Alicante es un equipo que va a estar arriba y quizás sea el rival sobre el papel más potente», concluye.