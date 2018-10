El preso acusado de agredir a otro niega que le pegara porque era su amigo El acusado, de espaldas, al principio del juicio celebrado ayer en la Audiencia. / Antonio Quintero El juicio se ha suspendido hasta el 19 de noviembre por la ausencia de cuatro esinternos de la cárcel, aunque solo se citará de nuevo a uno FERNANDO CABALLERO Palencia Martes, 30 octubre 2018, 07:50

Los hechos se produjeron a las 20:00 horas del 25 de mayo de 2011 y fueron enjuiciados ayer en la Audiencia Provincial. En el banquillo, B. E. O., un expreso de origen nigeriano, y la víctima, J. F. L. L., otro expreso que como consecuencia de esos hechos se encuentra completamente inválido –ayer no pudo siquiera declarar en la vista oral–. Ambos coincidieron en el módulo tercero del Centro Penitenciario La Moraleja de Dueñas, y el día de autos tuvo lugar el suceso que cambió la vida para ambos, sobre todo para J. F. L. L.

En los hechos es donde radican las dos versiones que se plantearon en el juicio. B. E. O. está acusado de propinar un puñetazo en la sien a su compañero de módulo, por lo que el fiscal le pide tres años de prisión por un presunto delito doloso de lesiones en concurso ideal con otro de lesiones imprudentes con grave deformidad. Además el Ministerio Público solicita para el acusado 547.697 euros de indemnización.

El acusado negó rotundamente que golpeara a su compañero «porque era mi amigo». La versión que ofreció es que se encontraban en una de las dos galerías del módulo la víctima, otro recluso y él, que mediaba en una deuda que el primero tenía contraída con el segundo por una caja de tabaco. En su relato, aseguró que la víctima se encontraba desde una semana antes de que ocurrieron los hechos en huelga de hambre, y que en medio de la discusión entre los tres J. F. L. L. comenzó a temblar y se desplomó. Pensaba que era un ataque epiléptico, por lo que le introdujerom un mechero en la boca para evitar que se dañara la lengua. Entonces, chilló para pedir auxilio e incluso ayudó a trasladarle en silla de ruedas a la enfermería de la cárcel. «No le pegué. Era mi amigo. No soy problemático y colaboré con las autoridades», aseguró a preguntas del fiscal. El procesado también negó que discutiera con su compañero. «Hablo muy fuerte, pero no significa que estuviera discutiendo», agregó en el interrogatorio de la acusación particular.

Ayuda en todo momento

La hermana de la víctima relató que tuvo que cambiar de domicilio desde la capital palentina a un pueblo de la provincia de Palencia para ayudar a su madre en los cuidados de su hermano –«Mi vida ha cambiado y la de mi familia», aseveró–. Desde que falleció la madre, es la única persona junto con su marido que atiende a su hermano, «que necesita ayuda en todo momento», aseguró a preguntas del fiscal. También aseveró que tuvieron que adaptar la planta baja de la vivienda para facilitar los cuidados de su hermano.

A preguntas de abogado defensor, ella definió a J. F. L. L., antes de lo sucedido en mayo de 2011, como una persona «normal y alegre, que le gustaba hacer deporte, trabajar y estar con los amigos, una persona independiente». La hermana aseguró que no le constaba que hiciera huelga de hambre. También, dijo que tardaron quince días en conocer lo que le ocurrió a su hermano. «Mi madre llamaba al centro para interesarse por él, porque no llamaba, y no le decían nada. Tuve que llamar yo al hospital de Palencia y luego ir personalmente, me dijeron que había estado ingresado allí y que fue trasladado al Clínico de Valladolid», señaló. Por su parte, a preguntas del abogado defensor del acusado, ella dijo que cuando le vio por primera vez, le encontró en coma. «Cuando se fue recuperando, no nos conocía a mi madre y a mí. Le preguntábamos qué le había pasado, pero no pudo decirnos nada» señaló. Ante esta situación ella dijo que su hermano no podía regresar a la cárcel y pidieron el indulto, que se lo concedieron. Ahora tiene reconocida una discapacidad y ella cobra 38 euros al mes como principal cuidadora de su hermano.

Los funcionarios de la cárcel aseguraron en su declaración que no vieron lo sucedido en la galería porque se encontraban controlando la recogida de los presos en sus celdas. El principal testimonio fue el del subdirector de seguridad, quien dijo que no existían grabaciones de los hechos porque entonces no se grababa todo. Había cámaras, pero grababan aleatoriamente –ahora, siete años después, ya se graba todo por sistema–. También señaló que en principio, lo sucedido fue considerado un asunto sanitario normal, por lo que ningún funcionario escribió parte alguno. El suceso fue considerado una agresión por parte de B. E. O. a raíz de las declaraciones de algunos presos a la trabajadora social, quien lo puso en conocimiento de la dirección del centro. El subdirector de Seguridad abrió una investigación, recogiendo las declaraciones de los reclusos –«que coincidían en su relato», matizó–, y también habló con los funcionarios del módulo quienes le transmitieron que no vieron lo que ocurrió al encontrarse en otro lugar.

Actuación inmediata

Los trabajadores de la cárcel señalaron que su actuación fue inmediata una vez que tuvieron conocimiento de que una persona se había desmayado. Todos ellos marcharon de permiso unos días y cuando regresaron, sus compañeros les comunicaron que el desmayo del J. F. L. L. se estaba tratando como una agresión.

El médico del centro señaló que cuando llegó el herido, se encontraba consciente, pero con una cierta desorientación –«me contestaba de una forma vaga y sin una información útil», dijo–. Después de realizarle una exploración neurológica, comprobó que tenía pérdida de fuerza en la pierna y el brazo derechos, por lo que le derivó al hospital. El facultativo dijo que no tenía constancia de que el recluso estuviera en huelga de hambre y que padeciera ataques epilépticos.

Tras la declaración de los forenses, el juicio se suspendió hasta el 19 de noviembre, a las 9:30 horas, al no comparecer cuatro testigos, que son los presos que ofrecieron la versión de la agresión y el que se encontraba junto al acusado y a la víctima en el momento de ocurrir los hechos. Tres de ellos, tras salir de la cárcel, regresaron a sus países, por lo que se mantiene la citación al cuarto, que es el que está localizado.