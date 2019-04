Vox se presenta en Palencia como el verdadero voto útil para garantizar el futuro de la provincia Los candidatos de Vox al Congreso y el Senado, Jaime Laso, Alicia Antolín, Sonia Lalanda, José María Nieto Vigil, Sandra Valverde y Javier Zurro. / Antonio Quintero Los candidatos al Congreso y al Senado lamentan la posible ruptura de España y acusan a los partidos tradicionales de impulsar políticas estériles JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 9 abril 2019, 11:54

El partido liberal conservador Vox presentó ayer públicamente sus candidaturas al Congreso y el Senado con la convicción de que pueden convertirse en la tercera fuerza política de la provincia de Palencia, con opciones reales, según quiso dejar claro la cabeza de lista al Congreso, Sonia Lalanda, de arrebatar un diputado al Partido Popular. «El voto a Vox no es un voto que se va al Partido Socialista», aseveró la veterana política palentina, que insistió en que el voto a la nueva formación es «realmente el voto útil para el futuro de Palencia». Sonia Lalanda se mostró convencida de poder arrastrar en la provincia el número suficiente de apoyos como para obtener representación parlamentaria y contribuir por un lado al fortalecimiento de España y, con ello, al de Palencia. «Yo no me resigno a que Palencia esté muerta. Yo creo en la España viva», indicó la candidata al Congreso.

Por su parte, el número 1 al Senado, José María Nieto, recalcó que Vox representa en estos momentos la única posibilidad de «ilusión y esperanza» para el conjunto del país. «Palencia no va bien, y España, pero, y los partidos tradicionales son estériles», manifestó.