'Los Saladares de la Cuenca del Río Salado', fotografía de Roberto Núñez Gutiérrez, que aparece en la foto en el círculo.

Premio a un profesor del Trinidad Arroyo que explica geografía con fotos

El certamen busca fomentar el interés por la fotografía como medio para el conocimiento geográfico y la explicación del territorio

Palencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:27

La Asociación Española de Geografía (AGE) ha dado a conocer el fallo del XIII Concurso de Fotografía 'Explica-Geografía con tus fotos', correspondiente al curso 2024-2025, un certamen que busca despertar y fomentar el interés por la fotografía como medio para el conocimiento geográfico y la explicación del territorio y el paisaje, tanto en el alumnado como en el profesorado de todas las etapas académicas.

El ganador de la categoría de profesorado ha sido Roberto Núñez Gutiérrez, docente del departamento de Geografía e Historia del IES Trinidad Arroyo de Palencia por su obra titulada 'Los Saladares de la Cuenca del Río Salado', que también es tutor en la Uned de Palencia de las asignaturas de Geografía Física, Geografía de los Paisajes Culturales y Geografía Humana.

El concurso, que se celebra anualmente, ha contado en esta edición con una notable participación: 347 fotografías en la categoría de alumnado y 17 en la categoría de profesorado.

Estudiantes de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos relacionados con la Geografía podían concurrir al certamen en la categoría de alumnado. Por su parte, profesorado de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de las mismas áreas podían optar al concurso en la otra categoría.

La entrega de fotografías fue entre el 22 de enero y el 30 de marzo. La AGE agradece a todas las personas participantes su entusiasmo y compromiso con la educación geográfica, así como su esfuerzo por resaltar los aspectos físicos, medioambientales, sociales y económicos del territorio a través de la fotografía. Cada edición demuestra el creciente interés y la calidad de los trabajos, lo que hace más difícil la labor del jurado.

Con iniciativas como esta, la AGE señala que reafirma su compromiso con la divulgación, la educación y la puesta en valor de la Geografía en la sociedad actual.

