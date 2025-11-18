Jose Rojo Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

Con el título 'Mamás', se presenta el último proyecto de la productora María Nova López (1985), natural de Palencia y residente en Barcelona. Este documental real, dirigido por Ariadna Seuba –protagonista, junto a su pareja Anna Rebés, del mismo– y que ya se ha podido ver en algunos festivales europeos y en Cataluña, se proyectará este jueves, día 20, a las 20:00 horas, en el Teatro Ortega de Palencia, que acogerá así el estreno en el resto del territorio nacional. Una vez finalizado su visionado, tendrá lugar un coloquio en el que participarán la productora, la directora y las protagonistas. Esta cinta desentraña el arduo proceso que atravesaron Ariadna y Anna a lo largo de cuatro años en su intento de ser madres mediante reproducción asistida.

–Palentina de nacimiento y residente en Barcelona…

–En Palencia nací y viví hasta los 17 años hasta que me trasladé a Barcelona para estudiar en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC). Cuando me gradué, viví un tiempo en Inglaterra y, después, en Grecia hasta que me instalé definitivamente en Barcelona, donde llevo viviendo desde hace nueve años.

–¿Visita con frecuencia su ciudad natal?

–Menos de lo que me gustaría. En Palencia vive mi familia y voy a visitarla siempre que puedo.

–¿En qué momento tuvo claro que su oficio iba a girar en torno al mundo audiovisual?

–De pequeña ya tuve una cámara de fotos y con 16 años me llamaba mucho la atención la fotografía, pero me di cuenta de que la imagen en movimiento podía ser mucho más interesante. Me gustaba mucho ver los 'making of', lo que se hacía detrás de las cámaras. Por aquel entonces había una escuela de cine en Palencia, donde estuve estudiando un año, y esa experiencia me abrió los ojos para encaminar mi trabajo al terreno audiovisual.

–Y en 2016 montó la productora Intactes junto a Pau Ortiz. ¿Sigue en activo la empresa?

–Sí, aunque no de forma regular ya que ambos realizamos trabajos para otras productoras y vivimos en países distintos. Pau y yo estudiamos juntos en la ESCAC y en 2016 decidimos montar la productora para sacar adelante proyectos de temática social. Y en 2017 estrenamos nuestra primera película documental, 'Al otro lado del muro'. A partir de ahí, hemos producido un largometraje documental más, tres cortos documentales y tres series documentales. En estos momentos, tenemos en fase de desarrollo un largometraje documental que lo lleva mi socio desde México, país al que se fue a vivir, por lo que yo estoy menos involucrada, pero lleva la firma de Intactes. Pau se fue a vivir a Ciudad de México hace seis años y, desde entonces, yo me puse a trabajar con otras productoras, aunque seguimos manteniendo la nuestra. De hecho, Intactes coproduce la película documental 'Mamás'.

–Precisamente, este último documental se estrenará en el Teatro Ortega el jueves...

–'Mamás' cuenta la historia de Ariadna y Anna cuando, durante cuatro años, intentaron ser madres mediante sistemas de reproducción asistida. Son hechos reales, es un documental observacional grabado en presente y con escenas de lo que pasa en su día a día. La película se estrenó a nivel mundial en marzo en el Festival Internacional de Cine de Salónica (Grecia) y se presentó a nivel nacional en mayo en el Festival Documental de Barcelona, en el que ganamos el Premio del Público. Después, se ha proyectado en diversos festivales europeos. Palencia acogerá, por tanto, el estreno en el resto del país, después de Cataluña, donde ya se ha visionado en otros certámenes y en cines. Yo quería que este documental se proyectara en Palencia, me hacía mucha ilusión que los palentinos tuvieran la oportunidad de verlo.

–¿Qué le atrajo de la historia para producirla?

–A Ariadna la conocí en un rodaje y, al cabo de unos meses, me llamó para contarme ese episodio de su vida y, en ese momento, le propuse producir la película porque tenía varias amigas que estaban atravesando su misma experiencia y yo sentía que no se estaba hablando de este tema. Me gustó mucho la forma en la que Ariadna quería contar la historia, que era colocar la cámara en su casa para comprobar cómo ese viaje impactaba en sus vidas a nivel emocional. Este tipo de procesos suelen ser muy duros emocionalmente, con muchos altibajos, esperas, incógnitas, decepciones… Y, hoy en día, son muy frecuentes.

Su trabajo «La producción cinematográfica va mucho más allá de la búsqueda de financiación»

–Sus trabajos han sido proyectados en más de 40 festivales internacionales, entre los cuales se han llevado algunos premios...

–Con 'Al otro lado del muro' ganamos el premio al mejor documental en el festival Hot Docs de Canadá, un galardón que se convirtió en un trampolín para que la película viajara por muchos festivales, ganando premios en Barcelona, México, Chicago, Suiza… El galardón de Hot Docs supuso un reconocimiento para Intactes y una repercusión para nuestras carreras, fue un antes y un después. Desde entonces, no me ha faltado trabajo, dentro de la precariedad del mundo documental, donde los presupuestos siempre son muy ajustados y siempre está presente la búsqueda permanente de nuevos proyectos para financiarlos. Pero he tenido la suerte de trabajar en proyectos muy interesantes.

–Incluso ha llegado a participar en alguna edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia...

–Sí, sí. En el festival palentino presentamos 'Al otro lado del muro'. Por desgracia, no he podido asistir como espectadora a todas las ediciones. En el festival palentino hacen un grandísimo trabajo que les ha llevado a mantenerse en el tiempo, a incrementar el número de espectadores, consiguiendo un público muy fiel, y a posicionarse en un nivel muy alto.

–Su oficio se vincula a la búsqueda de financiación para realizar proyectos, a no ser que la misma productora disponga de presupuesto…

–La norma número uno de un buen productor es no aportar su dinero para la realización de un proyecto. La producción cinematográfica va mucho más allá de la búsqueda de financiación. Este trabajo es como sembrar una semilla que la directora te propone para hacerla crecer a todos los niveles, tanto en el plano financiero como a nivel creativo y de acompañamiento, es decir, involucrarte en todos los procesos del proyecto: dirección, guion, montaje, música, iluminación… para que todo tenga un buen engranaje. En mi caso, también suelo acudir a los festivales donde se proyectan las películas en representación de las mismas.

Temas

Palencia