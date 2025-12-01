'Polígono X', de Néstor López, se alza con el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León en el Festival de Aguilar Juan Carlos Mostaza se lleva el premio a la mejor dirección por 'El síndrome del recomendado' y 'El nudo de Ángela', ópera prima de Diana Rojo, consigue el respaldo de los espectadores

'Polígono X', un cortometraje dirigido por el leonés Néstor López, se ha alzado con el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León en la 37 edición del Aguilar Film Festival. La película, que ya ganó el Premio CyL New Talent Open ECAM en la 35 edición del AFF, se ha convertido así en la vencedora del certamen regional al llevarse el máximo galardón concedido por el Jurado Oficial de Castilla y León, integrado por Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón, Carmen Méndez, actriz y directora gallega, y Laura G. Serrano, coordinadora de actividades en Seminci, que ha valorado «su capacidad de retratar la vida de un barrio con autenticidad y reflejar problemáticas sociales de manera directa y humanista».

El encargado de recoger el premio fue Óscar Villarroya, productor del cortometraje, que quiso disculpar la ausencia de Néstor López, quien se encuentra en este momento fuera de España inmerso en el rodaje del que será su primer largo. No obstante, Villarroya habló en su nombre y en el de Néstor López y, además de mostrar su satisfacción por el galardón, quiso ensalzar «el cariño y la profesionalidad» que definen al AFF y que hacen que cada visita a Aguilar se sienta como algo «familiar».

Por su parte, Juan Carlos Mostaza, director leonés con una dilatada trayectoria en la que acumula gran cantidad de premios, entre los que se encuentra la Biznaga de Plata del Festival de Málaga, se ha llevado el premio a la mejor dirección por El síndrome del recomendado, una obra que también compite en la sección Ríete tú. En cuanto al Mejor Guion, el reconocimiento ha sido para la iraní Atefeh Jalali, por Ajar, mientras que El nudo de Ángela, ópera prima de Diana Rojo, ha conseguido un doble reconocimiento, haciéndose con el Premio del Público y llevándose Laura García-Serrano el galardón a la Mejor Dirección Artística.

El premio a la Mejor Interpretación, ha sido para Irene Balmes, por su papel en Loquita por ti, un cortometraje de Greta Díaz Moreau, mientras que el reconocimiento a la Mejor Fotografía se lo ha llevado Pablo Yain, por Ciclos, del director David Orea. Cabe destacar que este trabajo está rodado en las localidades palentinas de Vallejo de Orbó y en Barruelo de Santullán. En él participa la productora aguilarense Evenmedia y cuenta con el apoyo de la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Industrial (ARPI). La burgalesa Isa Sáez Pérez, por su parte, ha conseguido el premio al Mejor Montaje por La raíz.

Los premios se entregaron ayer en la gala de clausura del Concurso de Cortometrajes de Castilla y León, que se celebró en el Cine Amor a las 22 horas. De esta forma, se puso el punto y final a un certamen en el que este año han participado un total de 21 trabajos dirigidos o producidos por personas de Castilla y León o rodados en la región.

Águila de Oro a Óscar de la Fuente

Ampliar Óscar de la Fuente, Águila de Oro CyL, con Soraya Isasi, concejala de Cultura de Aguilar. El Norte

Durante la ceremonia, el Aguilar Film Festival también quiso reconocer la trayectoria del actor vallisoletano Óscar de la Fuente, que recibió el premio Águila de Oro de Castilla y León. Además de agradecer enormemente el premio, De la Fuente quiso dedicárselo a Jorge Sanz, director del evento, y a todo el equipo que a lo largo de estos años ha sostenido el AFF. El intérprete, que recogió el galardón de manos de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar, Soraya Isasi, también recordó sus raíces palentinas y su vínculo con una tierra a la que tiene especial cariño.

Tras este fin de semana dedicado a la cinematografía de Castilla y León, la programación del 37 AFF continúa hoy con el inicio de Miniaguilar, la competición de cortometrajes infantiles que se proyectarán durante toda la semana en el Cine Amor. También se podrá ver el ciclo Nexos Colombia-Bogoshorts, la primera sección de De Campo y dos ciclos de Ríete tú.