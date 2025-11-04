La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Palencia acudieron el pasado fin de semana a un domicilio de la calle Los Robles de la capital palentina tras ser alertados por una vecina que se había encontrado una culebra entre sus sábanas.

La mujer se encontraba visiblemente nerviosa y los agentes de la Policía Local recogieron el pequeño ofidio, que fue trasladado a su hábitat natural sin sufrir daños.