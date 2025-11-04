El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Culebra que la mujer encontró entre sus sábanas. El Norte

Palencia

La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente acudieron al domicilio de la calle Los Robles y devolvieron al ofidio a su hábitat

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:18

Comenta

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Palencia acudieron el pasado fin de semana a un domicilio de la calle Los Robles de la capital palentina tras ser alertados por una vecina que se había encontrado una culebra entre sus sábanas.

La mujer se encontraba visiblemente nerviosa y los agentes de la Policía Local recogieron el pequeño ofidio, que fue trasladado a su hábitat natural sin sufrir daños.

Te puede interesar

