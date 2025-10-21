Un policía local de Palencia, condecorado con la Medalla de Oro al Mérito de la Junta El Ejecutivo autonómico también reconoce con el distintivo de plata a la Unidad Agente Tutor y a agentes de la capital, Villamuriel y Aguilar

El Norte Palencia Martes, 21 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha concedido la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local al agente de Palencia José Raúl González Cabezón por su «pericia y evidente riesgo asumido» al evitar la muerte de un ciudadano con intenciones autolíticas el pasado 26 de agosto, según publica el Bocyl. Este agente municipal recibe así uno de los cinco distintivos de máxima categoría que, en su convocatoria de 2025, ha concedido el Ejecutivo autonómico como muestra de gratitud y solidaridad con los profesionales que arriesgaron su integridad física más allá del estricto ejercicio de sus funciones.

También han sido distinguidos con la máxima condecoración los agentes Marcos Sánchez y José María Melero, de Valladolid; Diego Franco, de León; la Policía Local de la localidad segoviana de El Espinar; y los Cuerpos de Astorga, Burgos, El Espinar, Laguna de Duero, León, Medina de Rioseco, Salamanca, Segovia y Valladolid por su participación y colaboración con las zonas afectadas por la dana que arrasó la Comunidad Valenciana.

Además, ha otorgado la Medalla de Plata a agentes y unidades tanto de Palencia capital como de los municipios de Aguilar de Campoo y Villamuriel de Cerrato. En este último caso, se reconoce, ex aequo, la labor de la oficial Victoria Alonso Amor y el policía Alejandro Mangas López por su «notable arrojo y decisión», tal y como destaca la Junta, a la hora de sofocar un incendio con «peligro inminente para viviendas» el pasado 15 de julio.

En el caso de Aguilar de Campoo, el agente Carlos Javier Alonso Toribio es condecorado por su dilatada trayectoria profesional, con casi cuarenta años de «servicio, vocación, dedicación y compromiso con la ciudadanía».

Por otra parte, en el caso de la capital palentina, se ha distinguido con la Medalla de Plata a la Unidad de Agente Tutor del Cuerpo por su participación en el proyecto europeo CISDO y por su labor de cooperación interpolicial y social contra los delitos de odio, todo ello un «ejemplo de dignificación», según refleja la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Asimismo, también reciben esta condecoración el policía local Hugo Nieto Verdugo, «quien franco de servicio realizó una loable intervención de protección a una víctima de violencia de género en la vía pública» el 2 de diciembre de 2024; y, ex aequo, el subinspector Félix Herrero Montes y el agente Conrado Fernández Castro «por la firmeza y arrojo evidenciados en el riesgo asumido al frustrar el intento autolítico de una ciudadana» el 20 de mayo de este año.