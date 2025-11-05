La Policía Local se forma ante los cambios normativos y la evolución de la movilidad

Curso de formación de la Policía Local de toda la provincia de Palencia.

Agentes de Policía Local de toda la provincia de Palencia han asistido recientemente a un curso sobre perfeccionamiento de calificación de los boletines sancionadores impartido por la Dirección General de Tráfico (DGT). El objetivo del curso ha sido actualizar conocimientos y unificar criterios ante los cambios normativos y la evolución de la movilidad.

Entre los temas analizados figuraron las conductas infractoras más habituales, el aumento de los vehículos calificados de históricos, los incumplimientos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o las matrículas temporales de empresas.

La formación fue presentada por el jefe de Tráfico de Palencia, Fernando Alonso, e impartida por los responsables de las secciones de Seguridad Vial y Negociado de Sanciones.

En total, más de 40 agentes han asistido a una formación que se ha dividido en varias jornadas y que se ha impartido en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local de Palencia.