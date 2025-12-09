El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tableros de aglomerado cargados en el vehículo. Policía Local Palencia

Palencia

La Policía Local evita el hurto de 40 tableros de aglomerado

Sorprendió 'in fraganti' a una pareja que los estaban sacando de un contenedor industrial y los cargaba en un vehículo

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:15

La Policía Local de Palencia ha evitado el hurto de unos 40 tableros de aglomerado que estaban siendo sacados de un contenedor industrial. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo en una zona comercial de la ciudad, cuando una patrulla de seguridad ciudadana acudió a un aviso recibido a través del 112 y sorprendió 'in fraganti' a una pareja que ya había cargado parcialmente su vehículo con el objetivo de llevárselos.

Los agentes identificaron a los autores, de 29 y 28 años, y les instaron a que volvieran a dejarlos de nuevo en el contenedor, a lo que accedieron y el material fue restituido a su propietario. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia, por si pudiesen guardar relación con otras investigaciones.

Por otro lado, durante la identificación del conductor del vehículo, se comprobó que su permiso de conducir había caducado, por lo que fue denunciado.

