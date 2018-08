Los poemas se los llevó el viento Lectura de poemas en la plaza de España tras caer los textos de la avioneta. / Nuria Estalayo Los textos lanzados desde una avioneta fueron a parar lejos de la Plaza de España, donde esperaba el público NURIA ESTALAYO Aguilar de Campoo Domingo, 19 agosto 2018, 22:25

Literalmente los poemas volaron, aunque no se dirigieron hacia el lugar deseado. Los numerosos y anhelantes espectadores que se concentraron en la plaza de España esperaron la caída de poesía desde las avionetas, pero vieron cómo las coloridas papeletas fueron arrastradas por el viento hacia otro lugar. No obstante, no todos se fueron con las manos vacías, ya que algunas cuantas cuartillas repletas de bellas palabras se repartieron desde tierra por los voluntarios del festival Arca. Las lanzaron al aire y el público con regocijo se fue haciendo con los escritos impregnados de poesía.

De esta manera, el centro urbano pudo albergar un improvisado festival de poesía, pues muchos se pusieron a recitar en alto los versos recogidos, mientras que otros les escuchaban, les grababan o les hacían fotografías. Y allí, se oyeron los versos de Bécquer y el retorno de sus oscuras golondrinas, el 'No me mueve, mi Dios, para quererte' de Santa Teresa de Jesús, los fragmentos de la obra de Alfonsina Storni, 'La memoria' de Juan Ramón Jiménez, 'Solo tres letras' de Gloria Fuertes, las estrofas de Neruda, Lorca, Benedetti, Machado, Sabina, Silvio Rodríguez, Rubén Dario y Gabriela Mistral, entre muchos otros. Porque fueron cien los poemas seleccionados por los miembros del Club de Lectura de la Biblioteca de Aguilar, que quisieron estar en Arca este año contribuyendo con esta acción poética en el cincuenta aniversario de la puesta en marcha de la biblioteca municipal.

Cien fueron las poesías seleccionadas, pero se hicieron un montón de copias de las mismas. ¿Y dónde fueron a parar las 2.000 las vistosas octavillas lanzadas desde las avionetas por el Club de Vuelo ULM de Herrera de Pisuerga? Desaparecieron tras los tejados del antiguo palacio de Fontaneda, pero un gran número pudo recuperarse. La mayoría de estas odas se fueron volando hasta el Paseo del Loco, el Coto y el patio del colegio San Gregorio.

Allí fueron recogidas por paseantes sorprendidos y también por muchos de los espectadores que se habían concentrado en la plaza de España, quienes intuyendo su destino fueron tras ellas. Algunas también aterrizaron sobre las aguas del Pisuerga para asombro de los patos, y otras se adentraron en los muros del Convento de las Clarisas, donde sin duda las monjas recitaron en la tarde de este domingo, al igual que en su día hiciera Santa Teresa, poemas de amor.

Otros espectáculos han completado este domingo la cuarta y última jornada del Encuentro Internacional de Artistas Callejos de Aguilar de Campoo, dándose cita ayer domingo nuevos pases de Diminuto Teatro, la presentación de Fumantwo de su grafiti ya finalizado, y la actuación de Fekat Circus (Etiopía), siendo finalmente la encargada de cerrar ARCA en su 24ª edición la compañía belga Dirk&Fien con su espectáculo Sol Bemol. Una obra que obtuvo el pasado año el Premio del Jurado Oficial del Festival de Teatro y Artistas de Calle de Valladolid.