El 7,2% de la población sufre una discapacidad y reclama mejor atención sanitaria

3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Las entidades y asociaciones de personas con discapacidad en Palencia, junto al Comité ... Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), han lanzado propuestas a las administraciones públicas, también las de la Unión Europea, por los 40 años que lleva España integrada en ella. 'Sin dimensión social no hay Europa' es el lema con el que han salido a la calle para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad.

En Palencia, han elevado la voz ante Europa pero también han puesto el foco en lo local, en la Plaza Mayor de Palencia, donde se ha celebrado la jornada festiva y reivindicativa. Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Palencia (Fedispa), una entidad que acumula más de tres décadas de trabajo, se ha hecho hincapié en la accesibilidad, y ha vuelto a lamentar que el pavimento de la Plaza Mayor de Palencia continúa siendo un problema para personas con movilidad reducida.

La presidenta en funciones de Fedispa, Inmaculada Gutiérrez, ha transmitido la necesidad de que se apliquen políticas de empleo inclusivas, recordando que las personas con discapacidad están preparadas y pueden desempeñar trabajos con la misma solvencia que quienes no tienen discapacidad.

Entre las demandas del colectivo, destaca una petición clara en cuanto a la atención sanitaria, para «que se humanice la sanidad». Fedispa ha solicitado que las urgencias cumplan con los protocolos de actuación destinados a los enfermos crónicos y que se reduzcan las esperas en la atención a personas con discapacidad intelectual, mental, física y orgánica.

La concentración ha incluido la lectura de un manifiesto conmemorativo con el día y dirigido a Europa. «Queremos defender en toda Europa los derechos de las personas con discapacidad para que haya igualdad y seamos respetados; una valoración justa de la discapacidad y que el nuevo baremo no impida conseguir los apoyos que necesitamos, que la Agencia Europea vigile la accesibilidad universal pueda estar en Palencia y que se cumpla la legislación sobre accesibilidad quitando barreras en edificios, transportes, información y comunicación; viviendas dignas, accesibles y asequibles para que las personas con discapacidad podamos vivir de forma independiente; ejercer el derecho al voto de forma fácil y secreta, con papeletas en Braille, lectura fácil, intérpretes en lengua de signos y apoyos; empleo inclusivo para que las políticas de trabajo tengan en cuenta las muchas capacidades que tenemos las personas con discapacidad; apoyo para las personas con discapacidad que sufren guerras o migraciones, con políticas inclusivas y protección especial».

Finalmente, las personas con discapacidad reunidas en la Plaza Mayor, en la voz de Carmen del Barrio, con toda una vida vinculada a este movimiento asociativo, ha dicho: «Que nos quieran y que nos cuiden, que no sintamos la soledad no deseada. Para eso vivimos en Palencia, la Ciudad de los Cuidados. ¡Derechos para todos!».

El 6% de la población de Castilla y León tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33% (150.036 personas, si bien la prevalencia por provincias es notablemente mayor en León (7,71%) y Palencia (7,22%).

En España, 357.894 personas residentes en centros tenía alguna discapacidad en 2023, lo que suponía el 94,7% de las personas que vivían en centros, según la 'Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia' sobre la población residente en centros. Castilla y León presentaba una tasa de 18 personas con discapacidad residentes en centros por cada 1.000 habitantes, seguida por Aragón (13,2) y Asturias (12,9), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).