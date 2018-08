La Plataforma de la Mujer no colaborará en el Punto Violeta promovido por el Ayuntamiento Maluma, en los premios Juventud 2018, en Florida el mes pasado. / Giorgio Viera El colectivo argumenta que es contradictorio el concierto de Maluma con una campaña contra las agresiones sexuales EL NORTE Palencia Miércoles, 22 agosto 2018, 23:04

La actuación de Maluma el próximo 4 de septiembre en el marco de las Fiestas de San Antolín de Palencia sigue generando polémica hasta el punto de que la Plataforma por los Derechos de la Mujer se ha desmarcado del Punto Violeta que se instalará en la Plaza Mayor dentro de la campaña de prevención de las agresiones sexistas. En un comunicado, la Plataforma asegura que «no se puede jalear a Maluma y decir que se quieren prevenir las agresiones sexistas en esas mismas fechas en las que la estrella es un machista soez cuyas canciones tratan a las mujeres como objetos sexuales al servicio de los hombres», subraya en un comunicado.

La plataforma expresa su sorpresa e indignación por lo contradictorio que, a su juicio, resulta que el mismo Ayuntamiento que trae como icono de las fiestas de San Antolín a Maluma pretenda vender que va a realizar una campaña contra las agresiones sexistas. En las fiestas. R

La plataforma considera que para este tipo de prevención hay que empezar por el respeto. El colectivo critica en su comunicado que el consistorio colabore económicamente con el concierto que permita la colocación de carteles en la vía pública de forma gratuita.

Así, la Plataforma de Mujeres confirma que no colaborará con el Punto Violeta, a la vez que cuestiona su ubicación en la Plaza Mayor y no en los puntos donde está la fiesta en cada momento. «Cuando el Ayuntamiento tenga un verdadero plan de prevención de todo tipo de violencias machistas durante todo el año, no solo en fiestas, y abarque a todas las concejalías, entonces podrá contar con nosotras».