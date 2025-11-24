Una plataforma de astroturismo vinculada a 'Los Faros del Camino'

El Norte Palencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

La Diputación de Palencia ha presentado una plataforma bilingüe que lleva por nombre 'Astroturismo Palencia-Camino de las Estrellas', vinculada al proyecto 'Los Faros del Camino'. Su objetivo principal consiste en poner en valor la iluminación ornamental de los monumentos del Camino de Santiago Francés a su paso por la provincia, en el que destacan 14 localidades con su patrimonio histórico, y posicionar los cielos palentinos como destino sostenible de turismo astronómico.

La presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por el vicepresidente segundo, Urbano Alonso, los diputados de zona Eduardo Tejido y Javier Villafruela y el delegado de Patrimonio Cultural, José Luis Calvo, explicó que la nueva web de astroturismo www.astroturismopalencia.es une historia, arquitectura y astronomía en una sola experiencia nocturna. La empresa Astroándalus S.L. ha desarrollado el portal por 17.811,20 euros, una iniciativa que se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Camino de Santiago.

El proyecto 'Los Faros del Camino' instala iluminación LED exterior en templos y rollos jurisdiccionales para realzar su belleza, reducir el consumo energético y minimizar la contaminación lumínica. Así, los monumentos se convierten en referencias visuales que guían al peregrino bajo cielos con más de 250 noches despejadas al año.

Entre los bienes iluminados figuran la iglesia de San Pedro y el Rollo de Justicia de Itero de la Vega, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y su rollo en Boadilla del Camino, las iglesias de San Martín y San Pedro de Frómista, la Virgen Blanca de Villalcázar de Sirga (BIC), el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes (BIC) y otros nueve templos repartidos por Villarmentero de Campos, Población de Campos, Revenga de Campos, Villovieco, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos y San Nicolás del Real Camino.