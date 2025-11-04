Los planetas y cohetes de papel y tela que reinterpretan el cosmos San Pedro Cultural de Becerril de Campos acoge la exposición 'Los elementos de la Galaxia', con obras creadas por los propios usuarios de Fundación Hospitalarias

El espacio San Pedro Cultural de Becerril de Campos ha inaugurado la exposición 'Los elementos de la Galaxia', una iniciativa artística que transforma la visión tradicional de la astronomía en una experiencia cargada de sensibilidad, imaginación e inclusión. Las diez obras expuestas han sid creadas por usuarios y profesionales de Fundación Hospitalarias Palencia, utilizando materiales reciclados como cartón, papel, telas y envases para dar forma a planetas, cohetes y constelaciones llenas de color y simbolismo.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 9 de diciembre, representa la primera vez que una actividad de las Convivencias Sociales del centro sociosanitario sale de sus instalaciones para dirigirse a la ciudadanía en general. En su elaboración han participado más de 50 personas de las áreas de Salud Mental, Discapacidad, Personas Mayores y Servicio Ocupacional, destacando el esfuerzo colaborativo como eje central del proyecto.

La inauguración ha contado con la asistencia de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el alcalde de Becerril de Campos, Francisco Pérez Castrillo; y el director-gerente de Fundación Hospitalarias Palencia, Javier Arellano, acompañados por varios de los autores de las obras. Armisén elogió la iniciativa por su «voluntad de abrirse al público general», calificándola como «un paso valiente y necesario» que promueve la inclusión, la cultura accesible y la dignidad de todas las personas. «Nos invita a mirar también a nuestra sociedad con otros ojos», añadió.

Por su parte, Javier Arellano subrayó el «espíritu de superación» y la creatividad que caracterizan a la entidad, afirmando que el resultado es «maravilloso edición tras edición» gracias al compromiso de los profesionales. En representación de los artistas, la usuaria Rosa María Montero expresó la satisfacción por investigar y crear en torno a la astronomía, así como el reconocimiento al esfuerzo colectivo.

La exposición refuerza el compromiso de Fundación Hospitalarias Palencia con la inclusión social, la creatividad terapéutica y la divulgación cultural, demostrando que la ciencia puede construirse desde la emoción y perspectivas diversas. La fundación, con 136 años de historia, atiende a más de 550 usuarios con enfermedad mental, discapacidad intelectual y mayores, mediante un equipo de 450 profesionales, consolidándose como referente en atención integral y humanizada en la región.