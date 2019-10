Piden tres años de cárcel para un matrimonio en Palencia por un delito de insolvencia punible El fiscal les acusa de descapitalizar su empresa de construcción para no pagar facturas por importe de 4.538 euros a una gestoría EL NORTE Palencia Sábado, 19 octubre 2019, 09:33

El titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7 ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el administrador de una empresa de construcción, Ó. C. H., y su mujer, A. V. G. A., para quienes el fiscal pide una pena de un año y medio de cárcel y una multa de 2.100 euros por un presunto delito de insolvencia punible, después de que una gestoría de la capital palentina les demandase en reclamación de 3.538,48 euros por las facturas emitidas al haber realizado una labor de asesoría laboral contable y fiscal durante los ejercicios 2011 y 2012.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado palentino Ignacio Brágimo, solicita para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión y una multa de 4.860 euros.

El Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Palencia dictó el 19 de junio de 2013 una sentencia por la que, estimando la demanda, condenaba a Construcciones Ó. C. a pagar a la gestoría 4.538,48 euros por el principal, más los interese legales y con imposición de costas a la parte demandada. La gestoría interpuso el 10 de diciembre de 2013 una demanda ante el Juzgado Número 7 instando la ejecución de la sentencia, puesto que Construcciones Ó. C. no había pagado voluntariamente. El 18 de diciembre de 2018 se dictó auto por el juzgado despachando ejecución contra la empresa por importe de 3.538,48 euros y 1.061 euros en concepto de costas e intereses.

Mediante decreto del mismo día se acordó la investigación patrimonial de Construcciones Ó. C., que resultó ineficaz para la ejecución de la sentencia y para la satisfacción de la deuda de la que era acreedora la gestoría. «Dicho resultado se produjo porque el administrador de Construcciones, el acusado Ó. C. H. se concertó con su esposa, la también acusada A. V. G. A., para descapitalizar la empresa Construcciones Ó. C., de tal manera que resultase ineficaz cualquier embargo o procedimiento de apremio o ejecutivo que se pudiese iniciar contra los bienes de Construcciones Ó. C.», detalla el fiscal.

«Así, en fecha 2 de abril de 2012, Construcciones Ó. C. vendió a A. V. G. A., todo el inmovilizado de la empresa por un precio irrisorio de 3.540 euros que ni siquiera se sabe si fue desembolsado. Se vendió un ordenador por 20 euros y tres furgonetas por 1.089, 316 y 263 euros, sin que se acreditase que A. V. G. A. desembolsase los 3.540 euros ni tampoco que dicho importe se dedicase al pago de deudas o nóminas», agrega el escrito. «En fecha 3 de mayo de 2012, Ó. C. H. vendió un vehículo a una empresa y no resulta acreditado si la venta se hizo para compensar una deuda que tenía con ella», apostilla el fiscal.

«No resulta probado que la mala situación económica de la empresa Construcciones Ó. C. H. fuese consecuencia de la negligencia de la gestoría al realizar las declaraciones complementarias del IRPF de Construcciones Ó. C.», concluye el Ministerio Público.