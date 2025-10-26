«Las personas, por naturaleza, nos resistimos a los cambios. Hay que hacer pedagogía»

Andrea Díez Palencia Domingo, 26 de octubre 2025, 10:56 Comenta Compartir

La movilidad sostenible se ha convertido en un eje clave para el desarrollo de las ciudades del siglo XXI. Se buscan modelos de transporte más eficientes, pero también más sostenibles. En este contexto, juegan un papel importante las administraciones públicas que tienen la competencia para poder aplicar estas medidas. Un reto que se marca la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y que se abordará el próximo miércoles en un foro organizado por El Norte.

–El próximo día 29 de octubre se ha organizado la jornada 'Palencia se mueve. Movilidad sostenible'. ¿Una declaración de intenciones?

–Nosotros estamos comprometidos con los cambios establecidos en la agenda urbana europea, que también refleja la nacional y por tanto, la municipal. Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es transformar las ciudades en espacios más amables. Esta medida requiere que repensemos el tráfico dentro de las ciudades y hacia dónde podemos ir o qué medidas podemos adoptar para que la movilidad sea más accesible, inclusiva y sostenible. Por lo tanto, no solo es una declaración de intenciones del Ayuntamiento sino que dentro de nuestro modelo de ciudad, la movilidad sostenible tiene que ocupar un papel primordial.

–Pero ese cambio requiere de inversiones...

–Hemos sido concesionarios de los fondos EDIL (Estrategias de Desarrollo Integrado Local), con una inversión de 15 millones de euros para invertir hasta 2029 y donde la movilidad sostenible tiene su apartado a través de la creación de un sistema de préstamo de bicis, pero de verdad, público, de calidad y ambicioso para que el que se destinará casi medio millón de euros. Ahora estamos cerrando un contrato menor con una empresa para que dentro de los Planes de Movilidad Sostenible y el Plan Ciclista que tiene la ciudad una los carriles bicis existentes. Si queremos favorecer la movilidad en bicicleta tenemos que establecer unos caminos y estudiar cuáles pueden ser de nueva creación. Convertir a Palencia en una ciudad del s. XXI es la clave para apostar por la movilidad sostenible.

–¿En qué medida contribuyen jornadas como la programada para la comprensión de este modelo de ciudad?

–Observando los debates actuales, como el del último pleno, creo que falta mucha pedagogía hacia cómo nos podemos mover en las ciudades y en qué repercute un buen sistema de movilidad sostenible incluso, en nuestra salud. Creo que los discursos negacionistas del cambio climático y de los efectos negativos sobre la salud están haciendo mucho daño.

–¿Y qué pueden hacer las administraciones públicas?

–Creo que es importante que dentro de la responsabilidad que tenemos las administraciones públicas de ir por delante de la sociedad civil, hay una labor fundamental, que parece que la política abandonó hace mucho tiempo, que es la pedagogía. Y en ese ámbito son fundamentales las campañas de sensibilización. Hablar de la movilidad sostenible es hablar de un cambio en el paradigma de la ciudades, de una transformación del siglo XX al XXI dentro del entorno urbano, y las personas, por naturaleza, nos resistimos a los cambios. Tendremos que hacer la pedagogía suficiente para que la gente sepa que si su hijo llega andando a un cole va a ir menos estresado, con menos picos de contaminación y rendirá mejor en las primeras horas de estudio.

–En este sentido ya contemplan actuaciones para mejorar los caminos escolares

–Este proyecto está también dentro de la movilidad sostenible. La UVA, a través de la Facultad de Educación, hizo un estudio sobre los hábitos de movilidad de los niños cuando van al colegio. Está demostrado científicamente y por la comunidad educativa que influye cómo llegan los niños al cole en sus niveles de estrés y capacidad de atención para concentrarse. Hay varios factores que hay que poner sobre la mesa para ir sensibilizando a la sociedad y estas jornadas divulgativas son uno de ellos, sobre los beneficios de movernos de otra forma en nuestro entorno urbano.

–¿Cuál es la estrategia a seguir?

–Estamos desarrollando varias acciones: tener en pocos meses un proyecto de unión de carriles bici; disponer de fondos para ofrecer un sistema de préstamos de bicicletas digno; se están redactando los pliegos que se publicarán en breve de un nuevo contrato de transporte público más eficiente, con frecuencias más cortas y un trafico más radial para favorecer una almendra central más liberada del tráfico. Además, Palencia cuenta con un aparcamiento disuasorio de casi 600 plazas más dos aparcamientos en el centro de la ciudad que favorece poder ir andando a todos los sitios.

–Ha quedado sobre la mesa el proyecto de Zona de Bajas Emisiones. ¿Qué barreras hay que salvar?

–Hay una inmovilidad social por la resistencia al cambio y una inmovilidad política en el caso del Ayuntamiento de Palencia. Unos por oportunismo político, porque me cuesta pensar que PP y Vox apoyan esta propuesta y en Palencia, porque no gobiernan, la ZBE es contraproducente. Otros lo hacen por cobardía política, es el caso de grupo localista que en su programa lleva apostar por un modelo de ciudad sostenible y luego a la hora de votar rehuyen a sentarse a negociar.

–¿Cuál será el siguiente paso?

–Quiero que Palencia no se quede atrás en la transformación hacia una ciudad más moderna. Si hay que volver a sentarse con todos los grupos, nos sentaremos. Tenemos una espada de Damocles que son dos convocatorias de ZBE que suman 7 millones de euros condicionadas a tener tanto un control de acceso como una ordenanza de bajas emisiones. Por lo tanto, intentaremos sumar los esfuerzos posibles para reabrir el debate en el ámbito político y que Palencia no quede excluida de ayudas tan importantes como las de ZBE, antes de que llegue la tercera convocatoria; el transporte urbano o la renovación de flotas más eléctricas y no corramos el riesgo de perder estos fondos.

–¿Cómo se están preparando para la Ley de Movilidad Sostenible?

–Creo que tiene que ver en la fase en la que estamos, Palencia está en una fase muy primaria en cuanto a movilidad sostenible. Hemos ido dando pasos atrás en el momento en el que se han metido en el discurso público.

Cómo asistir

Cuándo: Miércoles, 29 de octubre.

Dónde: Lecrác-Centro Cultural Antigua Cárcel (Av. Valladolid, 26).

Organiza: El Norte de Castilla. Patrocinan: Ayuntamiento de Palencia y la empresa Kapsch.

Programa: 09:30 h. Bienvenida. Miriam Andrés, alcaldesa.

09:45 h. Mesa redonda: Ioseba Peña, director regional Noroeste de Kapsch; Marco de la Serna, head of Strategy & Business de Mahle Smartbike Systems S.L.U; Jorge Velasco, ingeniero de proyecto e investigador de Cidaut y Álvaro Benítez, director de Transformación & Alianzas de Impulso by Pons. 10:50 h. Clausura. Antonio Casas, concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente.