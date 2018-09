Peridis solicita que «el talento no emigre» durante la inauguración del curso de la UVa en Palencia

La despoblación es el mayor problema al que se enfrenta la provincia desde hace años, y José María Pérez 'Peridis' aprovechó su lección inaugural del curso de la UVa en la Casa Junco para solicitar a los jóvenes que cursan sus estudios en el Campus de La Yutera «que no se vayan y que si se van, que no se vayan para siempre». Los peligros de la fuga de talento estuvieron muy presentes durante el discurso del arquitecto, dibujante, humorista y escritor, que resumió el éxodo que está sufriendo el norte de la provincia con esta frase: «nacen más osos que niños en la Montaña Palentina».

Los osos no van a la Universidad, pero los pocos niños que nacen en Palencia algún día sí que podrán ir al Campus de La Yutera, que, según la vicerrectora, Amalia Rodríguez, atraviesa por un buen momento. «Estamos satisfechos porque este año consolidamos los datos e incluso mejoramos en casi todos los grados y titulaciones», señaló la vicerrectora durante el acto inaugural, en el que el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo, destacó el incremento «positivo» de las matriculaciones de nuevo ingreso en un campus de Palencia que arranca ahora su nuevo curso.

Los últimos escándalos de políticos de uno y otro signo relacionados con la Universidad estuvieron muy presentes durante todo el acto y Peridis arrancó su intervención con un «aunque esto no es una tesis doctoral, me he visto obligado a a citar a los escritores con los que voy a sostener la tesis de discurso. Para que nadie diga que plagio sin citar, abriré comillas y citaré el nombre del autor, por si acaso», apuntó Peridis desde el atril en una clara alusión a la polémica tesis de Pedro Sánchez.

Antonio Largo tampoco se quedó al margen de toda la controversia que han generado las noticias relacionadas con los estudios universitarios de varios líderes políticos, y no ocultó su preocupación por el flaco favor que hacen estos hechos a la imagen de la Universidad en su conjunto.