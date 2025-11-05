Los 'pequeños' de Benito Román están en Palencia La muestra en blanco y negro del fotoperiodista Benito Román, ganador del Premio Nacional Piedad Isla 2024, está abierta hasta el 24 de noviembre

El Norte Palencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

La exposición 'Pequeños, más allá de su estatura: historias de dignidad y valor (1979-1984)', del fotoperiodista Benito Román, ganador del Premio Nacional Piedad Isla 2024, está compuesta por 70 fotografías en blanco y negro. Abierta hasta el 24 de noviembre, está organizada por la Diputación de Palencia como homenaje anual a la figura de la fotógrafa Piedad Isla.

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, inauguró la exposición junto al autor y destacó que el trabajo de Román «es un trabajo de dignidad hacia un colectivo y hacia unas personas que muchas veces no han sido miradas de una manera tan especial como lo ha hecho Benito Román». Recordó también que esta muestra llega en los días en los que se conmemora el aniversario del fallecimiento de Piedad Isla, el 6 de noviembre, y que esa misma fecha se entregará el premio correspondiente a 2025, acompañado de un documental homenaje en que la Diputación de Palencia ha colaborado y patrocinado, dirigido por Pablo García, y producido por el palentino Miguel Sánchez.

Por su parte, el autor de las obras, Benito Román agradeció el apoyo de la institución provincial y explicó el origen de su trabajo: «La exposición es sobre las personas de talla baja o personas acondroplásticas que trabajaron en aquellos años en los espectáculos cómicos taurinos», señaló.

Ampliar Varias fotografías de la exposición 'Pequeños' de Benito Román en Palencia. Lucía Gil Maestro

El fotógrafo, que realizó estas imágenes entre 1979 y 1984, recordó que el proyecto nació de un encargo periodístico, pero acabó convirtiéndose en una investigación personal a lo largo de cuatro temporadas taurinas: «Fue un tema que me atrajo. Me pareció interesante y seguí por mi cuenta. Estaba trabajando y me dejaban escaparme esos fines de semana durante cuatro temporadas taurinas y son esos reportajes de largo recorrido que al final es la única manera de que la cámara pierda visibilidad y naturalidad para las fotografías», explicó. El autor ya había mostrado parte de este trabajo en exposiciones en Francia, pero es la primera vez que se presenta una selección amplia y cohesionada de la serie.

Román se suma al elenco de fotógrafos que cuentan con este Premio Nacional Piedad Isla 2024: Cristina García Rodero (2010), Ramón Masats (2011), Ouka Leele (2012), Isabel Steva «Colita» (2013), Chema Madoz (2014), Marisa Flórez (2015), Juan Manuel Castro Prieto (2016), Tino Soriano (2017), Juan Manuel Díaz Burgos (2018) y Josep María Ribas i Proust (2019), José Manuel Navia (2020), Pilar Pequeño (2021), Javier Bauluz (2022) y Sofía Moro (2023).

El horario de visita de la exposición en el Centro Cultural Provincial es de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.