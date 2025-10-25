El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Kike Simal trata de llevarse un balón, este sábado en el Mariano Haro. Agencia LOF

La pena máxima condena al Becerril ante el Diocesanos

Los de Francis Olea vuelven a tropezar en casa mediación de un penalti, que decantó la balanza del lado de los abulenses

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:41

El Becerril volvió este sábado a tropezar en casa en un partido de máxima igualdad ante el Colegio Diocesanos. El cuadro morado fue superior durante ... gran parte del choque, pero terminó cayendo por la mínima mediación de un penalti favorable a los visitantes durante los primeros compases del segundo tiempo –pena máxima muy discutida–. Los de Francis Olea lo intentaron todo para tratar de puntuar, aunque sin acierto de cara a portería en las muchas oportunidades de las que dispusieron. Un encuentro pasado por agua, que se decidió por un pequeño detalle que decantó la balanza del lado abulense. Los becerrileños se quedan con siete puntos en la tabla, decimosegundos (a la espera todavía de que termine la jornada), y con el debe de sumar una nueva derrota en el Mariano Haro en un encuentro donde merecieron mucho más. En cuanto al calendario más inmediato para los de Francis Olea, visitarán el próximo sábado Los Barreros para medirse al Villaralbo.

