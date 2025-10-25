La pena máxima condena al Becerril ante el Diocesanos

El Becerril volvió este sábado a tropezar en casa en un partido de máxima igualdad ante el Colegio Diocesanos. El cuadro morado fue superior durante ... gran parte del choque, pero terminó cayendo por la mínima mediación de un penalti favorable a los visitantes durante los primeros compases del segundo tiempo –pena máxima muy discutida–. Los de Francis Olea lo intentaron todo para tratar de puntuar, aunque sin acierto de cara a portería en las muchas oportunidades de las que dispusieron. Un encuentro pasado por agua, que se decidió por un pequeño detalle que decantó la balanza del lado abulense. Los becerrileños se quedan con siete puntos en la tabla, decimosegundos (a la espera todavía de que termine la jornada), y con el debe de sumar una nueva derrota en el Mariano Haro en un encuentro donde merecieron mucho más. En cuanto al calendario más inmediato para los de Francis Olea, visitarán el próximo sábado Los Barreros para medirse al Villaralbo.

CD Becerril Javi; Adrián, Simal, Arranz, Miguel; Ruly (Mark, min.65), Ismael, Pablo, Conde, Amado; y David (Montenegro, min.59). 0 - 1 Colegio Diocesanos Mario Velayos; Garri, Josito, Sola, Sergio Nogal; César Robles (Hugo Jiménez, min.56), Sergio Mayorga, Fay, Pablo Negro (Jorge Rodríguez, min.63); Ibra (Fer, min.56) y Aitor Asensio (Hugo Campos, min.80). Gol: 0-1 Aitor Asensio p. (min.52).

Árbitro: Martínez Rodríguez (colegio leonés). Mostró amarilla a Simal por parte del Becerril y a Ibra, Pablo Negro, Sergio Mayorga e Fay por parte del Diocesanos.

Incidencias: Mariano Haro, ante unos 150 espectadores.

El encuentro arrancó acompañado de la lluvia en el Mariano Haro, con muchas disputas de balón y muy pocas oportunidades de peligro. El dominio fue alterno durante los primeros compases y ninguno de los dos equipos terminaba de imponerse sobre el rival. La primera llegada clara llegó superado el primer cuarto de hora de juego. Amaro remataba desviado una acción individual tras un sensacional control en carrera. Apenas cuatro minutos más tarde avisaba nuevamente el Becerril, el propio Amado remataba de cabeza directamente a las manos de Mario Velayos.

El Colegio Diocesanos respondió en esa misma acción con un contragolpe muy bien ejecutado. Centro de Aitor Asensio y Miguel salvó de cabeza en área pequeña la opción de remate de un atacante abulense.

El Becerril fue superior durante el último tramo de la primera mitad y casi todos los acercamientos de peligro contaron con un claro color morado. Las dos más clara para los de Francis Olea volvieron a ser para Amado. Primero con un remate de volea potente que desvió a saque de esquina el portero visitante, y la segunda con un disparo demasiado centrado que nuevamente atrapó Mario Velayos. La última llegada con peligro de la primera mitad fue para el Colegio Diocesanos. Ibra lo intentó de primeras con un disparo desde la frontal que se marchó muy cerca de la portería local, tras una buena acción individual de Aitor Asensio por el perfil derecho.

El Colegio Diocesanos arrancó la segunda mitad más enchufado sobre el verde del Mariano Haro y generando peligro. Primero con un disparo de Ibra bloqueado por la defensa del Becerril y segundo, con la gran jugada polémica del partido. Aitor Asensio caía dentro del área tras un leve choque contra el defensor del Becerril, se levantaba para continuar la acción, pero el colegiado detenía el juego para señalar penalti. Una acción muy protestada por todo el conjunto becerrileño. El propio Aitor Asensio se encargaba de transformar la pena máxima y poner por delante al Diocesanos al batir a Javi por el centro de la portería.

Una vez por detrás en el marcador, el Becerril fue dueño y señor del encuentro, aunque sin terminar de asediar en ningún momento al Colegio Diocesanos. Los de Francis Olea no encontraban la fórmula para generar peligro y les costó encontrar acciones donde encontrar la portería de Mario Velayos. Una de las más claras llegó a balón parado. El portero visitante realizó un auténtico paradón tras un remate de cabeza de Arranz a saque de esquina botado por Conde. El lanzamiento del defensor en el primer palo fue preciso, pero se topó con una sensacional estirada del guardameta. Los becerrileños lo probaron también desde la media distancia con el propio Conde como protagonista. El atacante morado remató en dos ocasiones desde la frontal del área en dos intentonas que estuvieron a punto de suponer el empate para el Becerril.

En el último cuarto de hora de partido todavía dispuso el Becerril de varias opciones claras de sumar al menos un punto. Pablo no acertó con un remate desde dentro del área tras recoger un rechace en un saque de esquina. Montenegro tampoco pudo hacerlo en una acción que fue prácticamente un mano a mano, con un remate demasiado flojo y centrado ante Mario Velayos. Todavía le quedó una al conjunto dirigido por Francis Olea en el tiempo añadido. Un remate de cabeza de Pablo que se marchó muy desviado en la última acción del encuentro y no pudo evitar la derrota morada.