Quique Gómez.

Paredes y Aguilar dan el pistoletazo de salida al Festival de Jazz de Palencia

Quique Gómez & His Vipers inaugura la duodécima edición con conciertos en los dos municipios, con lo que el jazz se extiende más allá de la capital

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 21:05

Comenta

El XII Festival Internacional Jazz Palencia da el pistoletazo de salida este fin de semana con las primeras actuaciones de su programación, que comienzan en Paredes de Nava y Aguilar de Campoo bajo el ciclo 'Jazz en la Provincia'. El grupo Quique Gómez & His Vipers, una de las formaciones más destacadas del blues y swing nacional, será el encargado de abrir el telón con dos conciertos llenos de energía y elegancia.

Este viernes 31 de octubre, a las 20 horas, el cuarteto actuará en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava. Al día siguiente, el sábado 1 de noviembre, a la misma hora, repetirá en el Espacio Cultural Cine Amor de Aguilar de Campoo. Esta iniciativa busca acercar el jazz a todos los públicos de Palencia, descentralizando el festival y promoviendo la cultura musical en localidades rurales.

Quique Gómez & His Vipers está liderado por el armonicista y cantante madrileño Quique Gómez, un artista con amplia trayectoria internacional. El madrileño compartió escenario con leyendas del blues como John Primer, Eddie C. Campbell o Little Charlie Baty, y participó en festivales de renombre en Europa, América, África y Asia, incluyendo el Chicago Blues Festival y el Kinsasha Jazz Festival. Su estilo fusiona el blues de Chicago con el swing clásico y el jazz tradicional, ofreciendo un espectáculo vibrante y sofisticado.

En directo, Gómez estará acompañado por Noé Celestino a la guitarra, Ernesto Larcher al bajo y Guillaume Destarac a la batería, músicos con gran experiencia en la escena europea. Tras una gira internacional con su disco Dealin' With the Blues y colaboraciones con guitarristas como Tim Lerch y Duke Robillard, el grupo se consolida como una referencia carismática del género en España.

El festival continuará la próxima semana en la capital con actividades culturales. El lunes 3 de noviembre se inaugurará la exposición 'El jazz está en los libros' en la Biblioteca Pública de Palencia, abierta hasta el 22 de noviembre. El martes 4 de noviembre arrancará el ciclo 'Jazz de película' en la Fundación Díaz Caneja con la proyección en versión original subtitulada de 'A sangre fría' (1967), con entrada libre hasta completar aforo.

