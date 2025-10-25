El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palomares de Castil de Vela en la comarca de Tierra de Campos. Manuel Brágimo

Los palomares catalogados superan el millar en Palencia al descubrir nuevas construcciones

La octava edición del Meeting Terra Ibérica defiende la sostenibilidad de la arquitectura en tierra

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:43

Comenta

Defender, preservar y fomentar la arquitectura en tierra. No solo por su innegable valor artístico o incluso de identidad territorial sino como ejemplo de sostenibilidad. ... Y demostrar que este material no tiene que limitarse a construcciones antiguas, ya que «con arquitectura de tierra también se puede hacer arquitectura contemporánea y moderna», subrayó este viernes la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL), que también alberga Palencia, Zamora y Salamanca, Eva Testa, durante la inauguración de la octava edición del Meeting Terra Ibérica, un congreso que se centra en la construcción en tierra cruda y el patrimonio sostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alquileres disparados en Valladolid: en La Rondilla y Circular es donde más suben en relación con los ingresos de sus vecinos
  2. 2 Un original perrito de chorizo criollo con chimichurri en un nuevo bar de Valladolid
  3. 3

    Carnero admite algún «coste excesivamente elevado» en la tasa de basura y se abre a revisarla
  4. 4

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  5. 5

    Pinar de Antequera, la única zona de Valladolid donde se soterró: «El plano urbanístico en sí es una pena»
  6. 6

    Una alfombra de la Seminci nublada y con pocas estrellas
  7. 7 De Luis Tosar a Lolita Flores: quién es quién en la 70ª edición de la Seminci
  8. 8

    La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos
  9. 9

    Niños y coches, obligados a compartir espacio a la salida de un colegio de Valladolid
  10. 10 Le dan un puñetazo por mediar cuando tres hombres increpaban a una mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los palomares catalogados superan el millar en Palencia al descubrir nuevas construcciones

Los palomares catalogados superan el millar en Palencia al descubrir nuevas construcciones