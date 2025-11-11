El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Castora Herz y su equipo, en una imagen promocional.

El palentino Castora Herz conquista el Premio a Mejor Videoclip de Castilla y León

'Espejo, sol y luna', que fusiona tradición folk y electrónica contemporánea, triunfa en el Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:36

Comenta

El videoclip 'Espejo, sol y luna', del músico y productor palentino Castora Herz, obtuvo el Premio a Mejor Videoclip de Castilla y León en la cuarta edición del Concurso de Videoclips. Este galardón se entregó en el marco de la 27ª edición del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria, uno de los eventos audiovisuales más consolidados del panorama español. La ceremonia tuvo lugar el pasado sábado en el Palacio de la Audiencia de Soria.

Dirigido por Enrique García-Vázquez, el videoclip se posiciona como referente de la nueva generación de obras que exploran los cruces entre música tradicional y estética contemporánea. El premio reconoce un trabajo que traslada al plano visual el universo sonoro y simbólico de Castora Herz, donde electrónica rural, identidad castellana y poesía popular se funden en un mismo lenguaje.

Inspirado en una copla tradicional de Peñaparda (Salamanca) recogida por Manuel García Matos, 'Espejo, sol y luna' fue el primer adelanto del álbum Cien Años de Castora. El proyecto es un homenaje al centenario del nacimiento de su abuela Castora Hernández (1925-2025). La pieza combina voces procesadas, percusión tradicional y sintetizadores para reinterpretar la raíz desde una mirada actual, emotiva y bailable.

Rodado en la Montaña Palentina, entre Barruelo de Santullán y Vallejo de Orbó, el videoclip construye una narrativa entre lo onírico y lo territorial. Muestra la relación entre memoria, paisaje y comunidad. «Queríamos contar una historia que dialogue con la tierra, pero también con la imaginación: un universo donde lo mágico y lo rural conviven en armonía», explicó el director Enrique García-Vázquez, quien ya colaboró con Castora Herz en otras producciones audiovisuales de Samain Music.

