El palentino Ángel Luis Barreda, embajador de Castilla y León para el año Santo Jacobeo de 2027 La Comisión de los Caminos a Santiago reconoce dos nuevos recorridos, el de Künig a Santiago y el Castellano Aragonés

El Norte Palencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:10

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presidido esta semana la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León, donde se acordó reconocer dos nuevas rutas de peregrinación a Santiago. Por un lado, el Camino de Künig a Santiago ha sido reconocido como Camino Histórico, a propuesta de la asociación de municipios del Camino de Künig a Santiago. La Comisión valoró su historicidad y el hecho de que la guía de peregrinos del monje alemán Hermann Künig pueda ser considerada como la primera guía de peregrinos del Camino de Santiago. Asimismo, se ponderaron elementos como el paisaje, el patrimonio o la oferta turística de los 112 kilómetros de esta ruta, desde León a Ponferrada.

Por otro lado, ha sido reconocido como Camino Tradicional el Camino Castellano Aragonés, a propuesta de la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago. Se trata de un camino de peregrinación de gran importancia en los siglos XII y XIII, que atraviesa Aragón y entra en Castilla y León por Ágreda (Soria), para enlazar en Santo Domingo de Silos (Burgos) con el Camino de la Lana.

Los Caminos Históricos son aquellos asociados a la peregrinación jacobea que constituyen asentadas rutas de comercio o de transporte, a los que se les han añadido nuevas lecturas y valores en clave de interés cultural. Son el de la Vía de la Plata; el portugués de la Vía de la Plata; el Mozárabe-Sanabrés; el de la Vía de Bayona; el Vadiniense; el del Salvador; el de Besaya; el Camino Olvidado; el Camino de Invierno; la Vía Aquitania y, desde ahora también, el Camino de Künig a Santiago.

Los Caminos Tradicionales son aquellos con una función complementaria en el peregrinaje, y que han sido y siguen siendo ejes estructurantes a su paso por la Comunidad. Se trata del Camino de Madrid; el de Levante-Sureste; de la Lana; de Liébana Sahagún y el Camino a Santiago por Manzanal, a los que ahora se suma el Camino Castellano Aragonés a Santiago.

Todas estas rutas, junto con el Camino Francés, que constituye la ruta primigenia de la peregrinación, con valores históricos, artísticos, culturales, territoriales y urbanísticos que alcanzan el grado más alto de consideración social, integran lo que se denomina Caminos a Santiago por Castilla y León, y componen un abanico de alternativas para alcanzar ese destino.

Por otro lado, la Comisión acordó, a propuesta del consejero, designar a a dos embajadores de prestigio para el Año Santo Compostelano de 2027. Se trata de Ángel Luis Barreda Ferrer y de Paolo Caucci Von Saucken.

Ángel Luis Barreda Ferrer ha sido presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia, desde 1987 durante 37 años hasta el pasado, e impulsor de la Biblioteca Jacobea de Carrión de los Condes, una de las fuentes de información especializada más importante de toda la ruta jacobea, ahora digitalizada gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León para la creación de 'Caminet', el Centro de Documentación Digital del Camino de Santiago más moderno e importante a nivel mundial sobre el mundo jacobeo contemporáneo.

Paolo Caucci Von Saucken, considerado el mayor experto vivo en el Camino de Santiago, es un historiador y ensayista italiano, especializado en el estudio de las rutas de peregrinación cristianas en la Edad Media, en particular la peregrinación a Santiago de Compostela y el Camino de Santiago.