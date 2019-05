Palencia ya vibra con la fiesta de la ITA

Ya está aquí. El 10 de mayo ya ha llegado al calendario y la fiesta más esperada por los universitarios de Palencia ya se vive en el Parque Ribera Sur, donde 10.000 jóvenes están disfrutando de una celebración que servirá para comenzar el estudio de los exámenes finales con un buen sabor de boca.

La fiesta de la ITA no solo es una celebración circunscrita a los jóvenes del campus de Palencia. Y es que, al parque palentino han llegado hasta 51 autobuses (27 de Valladolid, 13 de Burgos, 2 de Salamanca, 4 de León y 3 de Santander). El número de autobuses llegados de fuera de Palencia ha subido con respecto a otros años debido a que ha habido más demanda de entradas de jóvenes de Segovia, Santander y especialmente de Burgos, ciudad esta última de la que han llegado hasta cinco autobuses más que en la edición anterior.

Los jóvenes ya hacían cola desde las 10:30, y a las 11:00 horas se han abierto las puertas para que los participantes se fueran instalando en el recinto, que se veía amenazo por unas enormes nubes negras que hasta ahora no han descargado sobre la capital. La fiesta estará amenizada con once actuaciones de dj's de Palencia y Valladolid que tratarán de que la fiesta no decaiga hasta las 20:00 horas, en la que se clausurará una edición que, como sucede cada año, ha contado con unas fuertes medidas de seguridad.