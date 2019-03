Palencia es la tercera provincia de España en la que sale más barato morirse Columbario del tanatorio de Palencia. / Marta Moras El coste de los servicios funerarios en la provincia palentina resulta el 29,7% inferior a la media nacional ÁNGEL BLANCO ESCALONA Viernes, 29 marzo 2019, 12:59

Siempre que se pueda lo mejor es no morirse, pero a veces no es posible evitarlo. Dicen que la muerte iguala a todo el mundo, pero el dicho no es tan cierto como parece. Porque si hay que morirse, es mejor hacerlo en Palencia que en Valladolid. Sobre todo desde el punto de vista económico. La muerte tiene un precio y no es el mismo en todas partes. En concreto, las provincias donde fallecer resulta más costoso son, por este orden, Gerona, Madrid y Barcelona. Esta es una de las conclusiones que arroja el estudio '¿Quién paga más por la muerte en España?' elaborado por la patronal de las aseguradoras, Unespa.

El trabajo ha analizado más de 216.000 sepelios, el 80% de los servicios que atendió el seguro en España durante 2018. La industria aseguradora se hace cargo del 63% de los enterramientos e incineraciones del país cada año. La provincia donde los gastos de entierro y funeral son más elevados es Gerona, donde tan luctuoso acontecimiento cuesta, además, el 29,2% más que en el conjunto de España. Otras provincias con diferenciales destacados son Madrid (27,4%), Barcelona (20,8%), Lérida (19,4%) y Huesca (15,7%). En el extremo opuesto se sitúan varias provincias castellanas y Canarias. Los lugares donde fallecer resulta menos oneroso son Zamora (-39,7%), Santa Cruz de Tenerife (-36,2%), Palencia (-29,7%), Soria (-27,1%) y Cuenca (-26%). A estas se suman, además, las dos ciudades autónomas.

Entre las grandes capitales, Madrid es la aquella donde se paga más por entierro. En concreto, en torno a un 60% más que en el conjunto de España. Le sigue Vigo, un 33% por encima, y Valencia, con un 28% más.

Los registros de la patronal indican que algo menos del 44% de los percances del seguro de decesos se queda por debajo del coste teórico del evento. Hay otro 16% de sepelios cuyo coste se coloca justo en el nivel cubierto. Juntos suman cerca del 60% de los siniestros. En el 40% restante los costes rebasan lo previsto por la aseguradora en un principio. Uno de los factores que más influyen en el coste final es el posible traslado del cuerpo del fallecido, 424 euros si es dentro del país y 5.987 si es internacional.

El seguro de decesos es uno de los más extendidos en el país. Lo contrata aproximadamente la mitad de la población y, cada año, entre el 60% y el 65% de los sepelios que se producen en España son intermediados por dicho seguro.